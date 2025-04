Red Bull-topman Helmut Marko was na de Japanse GP lyrisch over de prestatie van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen won zondagochtend de race vanaf pole in een auto die bij lange na niet de snelste van het veld is. “Niemand anders dan Max had deze race kunnen winnen”, zo reageerde de Oostenrijker na afloop in de paddock.

Marko over de race van Verstappen: “Hij heeft 53 ronden geen enkele fout gemaakt. Ongelooflijk, ook hoe hij Norris buiten DRS-afstand hield. Ook de kwalificatie van Max op zaterdag, waarin hij pole position pakte, was magisch. Nee, er zijn geen superlatieven meer over om de prestaties van Max te beschrijven.”

Geen weddenschap

In tegenstelling tot de race in Australië had Marko dit keer geen weddenschap afgesloten, zo grapte hij. “Ik durfde het niet aan. Had ik miljonair kunnen worden als ik geld op Max had gezet? Dat zou mooi zijn geweest…”

Overigens deelde Helmut Marko ook nog een klein speldenprikje uit aan het adres van McLaren. Oscar Piastri leek enige tijd op de baan sneller dan Lando Norris, maar hij werd er niet voorbij gelaten. Sarcastisch: “Misschien is dit hun interpretatie van de papaja-regels…”

