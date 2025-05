Voor de één is de Grand Prix van Monaco een iconische race, een kroonjuweel op de Formule 1-kalender. Voor de ander is de race door het prinsdom een sportieve aanfluiting, omdat het doorgaans weinig spektakel (lees: inhaalacties) oplevert. Red Bull-topman Helmut Marko behoort duidelijk tot de laatste categorie: “De race is meestal een farce”, meent hij in de aanloop naar de editie van 2025.

De 82-jarige Marko geeft tegenover het Oostenrijkse OE24 aan dat hij zijn bedenkingen heeft bij de GP van Monaco in de huidige tijd. “Vanuit het oogpunt van de coureur is het alleen de kwalificatie die telt, die ene snelle ronde. De race is meestal een farce. Vorig jaar waren Charles Leclerc en Carlos Sainz soms langzamer dan in de Formule 3”, stelt Marko. Leclerc won vorig jaar zijn thuisrace.

Vroeger was alles anders, aldus Marko. “In mijn tijd – ik reed Formule 3, Formule Vee en Formule 1 in Monaco – ging het er anders aan toe. Het was een echte uitdaging, zonder vangrails, zonder iets.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.