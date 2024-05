Monaco een saaie race? Volgens Helmut Marko werkt de organisatie aan een oplossing. Ook in de afgelopen editie was het ‘kroonjuweel van de Formule 1’ weer weinig verheffend. Op de baan werden er slechts vier inhaalacties gemaakt, terwijl de hele top tien ongewijzigd bleef. Volgens Marko wordt Monaco in de toekomst onder handen genomen om de actie een beetje op te krikken.

Marko nam in zijn column voor Speedweek.com de Grand Prix van Monaco onder de loep. Ook hij moest beamen dat het weer geen spannende wedstrijd was. “Na de rode vlag was het een processie”, schreef de 81-jarige Oostenrijker. “Toch is het maar moeilijk om de Formule 1 voor te stellen zonder Monaco. Wat dat betreft is het circuit als Ferrari – onmisbaar in de sport. Maar er moet wel echt iets gebeuren.”

De adviseur van Red Bull heeft wel wat ideeën om het weekend interessanter te maken. Plannen om gewoon de baan te veranderen liggen volgens Marko al op tafel. “Het makkelijkste is om de baan een beetje aan te passen”, pende hij. “Maar daar zijn al plannen en ideeën voor. Een andere optie is om meer pitstops te forceren. Als je twee keer moeten stoppen of alledrie de bandentypes moet gebruiken dan komt er al veel meer strategie bij kijken.”

Volgens Marko kunnen de nieuwe reglementen van 2026 ook nog voor de nodige actie zorgen. “In 2026 worden de auto’s kleiner en lichter”, besloot hij. “Maar dat alleen gaat niet genoeg zijn ben ik bang.” Fans roepen al langer dat de grote bolides een probleem zijn op stratencircuits als Monaco. De kleinere wagens van vroeger waren immers veel handzamer in de langzame bochten.

