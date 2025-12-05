Red Bull-topman Helmut Marko houdt gemengde gevoelens over aan de eerste trainingsdag voor de allesbeslissende GP in Abu Dhabi. Zowel in VT1 als VT2 was WK-leider Lando Norris te snel voor Max Verstappen, in de tweede sessie was de marge met ruim drie tienden bovendien aanzienlijk. “Dit is niet een heel comfortabele uitgangssituatie”, zei de Oostenrijker meteen na afloop met gevoel voor understatement. “Maar we hebben slechtere vrijdagen gehad.”

“We verloren veel in de laatste sector vanwege onderstuur, ook tijdens de long runs. En daarin was ook de bandendegradatie wat meer dan verwacht”, analyseerde Marko in de paddock van Abu Dhabi de tweede training van Max Verstappen. “Maar dit was de vrijdag en we hebben dit seizoen wel slechtere vrijdagen gehad. We hebben nog een training te gaan, hopelijk brengen aanpassingen aan de set-up ons verder in de gewenste richting. Nee, de situatie is niet alarmerend, maar het is ook niet erg comfortabel.”

‘Ferrari en Mercedes niet snel genoeg’

Met het oog op de titelstrijd, waarin Verstappen zondag met een achterstand van twaalf punten op Norris aan de laatste race van het seizoen begint, zei Marko weinig steun van Mercedes en Ferrari te verwachten. “Ik denk dat ze niet snel genoeg zijn.”

Op een nieuwe miskleun van McLaren zegt Marko, na de fout met de vloerplanken in Las Vegas en de verkeerde inschatting bij de safetycarsituatie in Qatar, niet te rekenen. “Ik zou het leuk vinden, maar we kunnen er niet vanuit gaan dat McLaren drie fouten op rij zal maken. We zullen het op eigen kracht moeten doen.”

