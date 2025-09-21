Of Max Verstappen tóch nog gaat meestrijden om de titel, hangt volgens Dr. Helmut Marko vooral af van de prestaties van Red Bull op een circuit als dat van Singapore. Daar is begin oktober de volgende Grand Prix van het seizoen. “En als we dáár competitief zijn, dan mogen we gaan dromen”, stelt de Oostenrijker na de winst van Verstappen in de Azerbeidzjan.

“Het was een perfect weekend”, bevestigt Marko na afloop van de race in Bakoe desgevraagd. Verstappens succes volgt op de winst in Monza enkele weken geleden. Red Bull heeft de smaak dus weer te pakken. Marko knikt. “Het laat zien dat die prestatie geen incident was. We hebben een stap voorwaarts gezet met de auto, met de afstelling en hoe we als team een weekend in gaan. Deze manier werkt.”

Toch loopt Marko, net als Verstappen overigens, niet op de zaken vooruit. “Laten we eerst eens kijken hoe het in Singapore gaat tijdens het volgende raceweekend.” Het stratencircuit daar ligt Red Bull al jaren niet, net als het rijden met veel downforce dit seizoen. “En dat is niet het enige”, stelt Makro. “Het is er nog bloody hot ook. Dat ligt ons niet. Maar als we daar competitief zijn, mogen we gaan dromen.”

Dat McLaren-teambaas Andrea Stella al heeft gezegd dat Verstappen zeker een kandidaat is voor de wereldtitel, neemt Marko voor kennisgeving aan. Dan, grijzend: “Fijn dat Andrea zo optimistisch is.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.



