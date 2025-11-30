McLarens strategische blunder opent voor Max Verstappen niet alleen de deur naar de winst in de Grand Prix van Qatar, maar zet die ook nog op een flinke kier voor zijn vijfde wereldtitel. “Dat was waarschijnlijk niet de beste beslissing”, oordeelt Red Bulls adviseur Helmut Marko.

Voor het eerst sinds 2010 wordt de ontknoping om de wereldtitel Formule 1 er eentje met meer dan twee coureurs. Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri jagen – in die volgorde – volgende week bij de slotrace in Abu Dhabi op de heilige graal. “We gaan ervoor vechten met alles wat we hebben”, zo waarschuwt Helmut Marko McLaren alvast.

Red Bulls adviseur is na de race in Qatar vanzelfsprekend in een uitstekende stemming. Niet verwacht, toch gekregen. Met enige hulp van de concurrent. “Max is een van de allerbesten, hij reed foutloos en was tactisch super. We weten”, lacht Marko, “dat we met hem iets bijzonders in huis hebben.”

Voor de Oostenrijker is de nakende apotheose een meevaller, al is hij het geloof in een volgende titel voor Verstappen nooit kwijtgeraakt. “Toen Laurent (Mekies) de post van teambaas overnam, ik weet niet hoeveel WK-punten er toen nog te verdienen waren, heb ik direct gezegd dat dit kampioenschap voor ons nog niet verloren was en we er vol voor moesten gaan. Ik was destijds de eerste en ook de enige die dat dacht en riep. Volgens mij zijn het er nu wel wat meer…”

Naast een foutloze race van Verstappen (‘hij zat op McLaren-snelheid’) kreeg Red Bull wat hulp van de Britse collega’s. McLaren besloot beide coureurs als enigen niet naar binnen te halen voor een bandenwissel, toen de safety car in ronde 7 de baan opdraaide na een crash van Nico Hülkenberg en Pierre Gasly. “Dat was waarschijnlijk niet de beste beslissing”, gelooft Marko. “Of ik het begreep? Nee, maar we hoeven de papaja-regels ook niet te begrijpen. We namen het gewoon voor kennisgeving aan en hebben er optimaal gebruik van gemaakt.”

