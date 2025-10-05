Wat er gebeurd zou zijn als Max Verstappen, zoals hij zelf zei, in zijn finale kwalificatieronde niet in de ‘vuile lucht’ van Lando Norris’ MCL39 terecht was gekomen blijft voor altijd een vraag. Maar de belangrijkste conclusie van de sessie in Singapore is volgens Red Bulls topman Helmut Marko een hoopgevende: “We hebben het lek boven.”

De een was gepikeerd, de ander oordeelde dat de ophef nogal overdreven was. Lando Norris wilde er niets van weten dat hij Max Verstappens laatste kwalificatieronde had verstierd, zoals de wereldkampioen en zijn vriend achteraf aangaf. “Zeker op een stratencircuit met zoveel downforce wil je gewoon niemand voor je hebben”, aldus Verstappen. “Het is een beetje een ongeschreven regel dat je dat niet doet. Het zag er een beetje onnodig uit zo langzaam naar binnen te rijden. Normaal gesproken word je wel verteld dat er iemand achter je rijdt.”

“We waren op dat moment al anderhalf tiende sneller dan de vorige tijd”, vult Red Bulls adviseur Helmut Marko aan. “Zonde dat Norris Max irriteerde.” Verstappen: “We zaten er heel dicht tegenaan (pole, red), de potentie was er. Maar goed, het is gebeurd. Niet ideaal, maar we zijn wel competitief op dit circuit. En als je mij dat voor dit weekend had gevraagd, dan had ik ervoor getekend.”

“Het positieve van deze uitslag is dat we weer met de muziek meelopen”, beweert Marko. Dat is, verzekert de Oostenrijker, de voornaamste conclusie na de afgelopen races in Zandvoort, Monza, Bakoe en nu Singapore op totaal verschillende baansoorten met veel en weinig neerwaartse kracht (downforce). “We stonden daar steeds vooraan. We hebben het lek boven”, concludeert hij, “doen weer mee. Het wordt in de race spannend naar de eerste bocht maar staan in ieder geval voor beide McLarens.”

