Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert is overtuigd van de wereldtitelkansen van Lando Norris. Ondanks dat Norris voorlopig zijn meerdere heeft moeten erkennen in teamgenoot Oscar Piastri, verwacht Herbert dat zijn landgenoot in staat is om het tij te keren.

Lando Norris werd voorafgaand aan het seizoen nog gezien als topfavoriet voor de wereldtitel. Maar na zeven races is het teamgenoot Oscar Piastri die aan de leiding staat in het klassement. Waar de Australiër al vier races heeft gewonnen, is de Brit na winst in de seizoensopener blijven steken op één zege. Het verschil tussen de twee: dertien punten. “Lando moet zijn prestaties verbeteren”, erkent Johnny Herbert aan Talksport. “Er zijn fouten ingeslopen, iets te vaak in vergelijking met Oscar, die op dit moment een sterke reeks neerzet.”

Toch schrijft de voormalig Formule 1-coureur zijn landgenoot zeker nog niet af. “Lando zal leren van zijn fouten. Hij zal alles wat hij leert moeten toepassen, onder meer door te kijken naar zijn ervaringen in races met Max Verstappen, maar ook door te zien wat er gebeurt bij zijn teamgenoot”, zegt hij. “Is hij uitgeschakeld? Nee, dat is hij niet. Is hij snel genoeg? Absoluut. Het draait er nu om dat hij in staat is om diep te graven, alles uit de auto te halen én de energie van het team optimaal te benutten wanneer hij in de cockpit stapt.”

Onderlinge strijd

In de strijd om de wereldtitel is er nog een kaper op de kust: regerend kampioen Max Verstappen. Door zijn overwinning in de Grand Prix van Emilia-Romagna, zijn tweede zege na Japan, heeft hij zich opnieuw gemengd in de titelstrijd. Wel staat de Nederlander nog 9 punten achter op Norris en 22 op klassementsleider Piastri. Bovendien moest de RB21 het dit seizoen regelmatig afleggen tegen de MCL39, al liet Red Bull in Imola weer even een glimp zien van zijn vroegere dominantie. Toch denkt Johnny Herbert dat Verstappen uiteindelijk het onderspit zal delven tegen de McLaren-coureurs. “Het kampioenschap is nog lang niet beslist, maar het lijkt erop dat het echt een strijd wordt tussen Lando en Oscar.”

