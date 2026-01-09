Johnny Herbert heeft geen medelijden met Oscar Piastri nadat de Australiër nipt de titel verloor aan zijn teamgenoot Lando Norris. Volgens de oud-Formule 1-coureur heeft de Australiër zelf de kans om de wereldtitel te winnen, verpest. Piastri lang namelijk nog lange tijd aan de leiding in het coureurskampioenschap in 2025. ‘Max zou dat niet hebben laten gebeuren, Lando uiteindelijk ook niet’, aldus Herbert.

Oscar Piastri lag in 2025 lange tijd op koers naar zijn eerste wereldtitel, totdat een vormdip roet in het eten gooide. De Australiër kwam na zijn uitvalbeurt in Azerbeidzjan vier races lang niet meer op het podium terecht, terwijl naaste rivaal Lando Norris in diezelfde tijd tweemaal de zege pakte. De Brit haalde zo zijn teamgenoot in het coureurskampioenschap in, en won uiteindelijk zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi. Piastri kon ondertussen zelfs zijn tweede plek in het kampioenschap niet vasthouden; Max Verstappen haalde de McLaren-coureur ook nog in.

Volgens Johnny Herbert – oud-Formule 1-coureur – kwam Piastri uiteindelijk tekort op het gebied van mentale veerkracht. “Ik heb geen medelijden met Oscar Piastri, want hij heeft een geweldig seizoen achter de rug en is deze ook op een mooie manier geëindigd”, vertelt de Brit aan een gokplatform. “Hij had ook een enorm sterke start en alles leek in zijn voordeel te werken.”

Mentale veerkracht

Totdat de Formule 1 aankwam in Bakoe, voor het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan. “Om de een of andere reden liet Piastri het door zijn vingers glippen. De kwaliteit die we eerder bij hem hadden gezien, verdween”, vervolgt Herbert. De Australiër crashte in de openingsronde van de race op het Baku City Circuit. “Veel mensen hebben het altijd over zijn mentale veerkracht. Maar eigenlijk denk ik dat het juist zijn mentale kracht is die waarschijnlijk nog versterkt moet worden.”

Volgens Herbert is het de eigen schuld van Piastri dat hij uiteindelijk de wereldtitel niet mee naar huis mocht nemen. “Hij moet mentaal sterker worden. In de situatie waarin hij zich bevond (kampioenschapsleider, red.), had het een uitgemaakte zaak moeten zijn”, aldus Herbert, die de Australiër meteen met zijn titelrivalen vergelijkt. “Max zou dat niet hebben laten gebeuren. Lando uiteindelijk ook niet. Hij groeide en nam de rol van nummer 1-coureur binnen het team op zich.”

