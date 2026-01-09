Keert Chrisitan Horner nu wel of niet terug naar de Formule 1? Dat is de afgelopen tijd een geliefd onderwerp van speculatie. De Brit leek een volgende stap te hebben gezet met de vermeende interesse van een Alpine-aandeelhouder om hun aandelen in de Franse renstal aan Horner te verkopen. Echter is een eventuele verkoop nu naar verluidt uitgesteld. Horner zou nu pas in september een bod kunnen uitbrengen, waardoor een snelle F1-rentree van de baan is geschoven.

Christian Horner lijkt het idee van een Formule 1-rentree nog zeker niet uit zijn hoofd hebben gezet. Afgelopen december kwamen al berichten naar buiten dat de Brit gesprekken voert met Alpine, en ook Aston Martin zou eerder interesse hebben in een samenwerking met de oud-Red Bull-teambaas. Bij Alpine zou investeringsfonds Otro Capital zelfs overwegen om hun aandeel in de renstal aan Horner te verkopen, waardoor de weg openligt voor de oud-teambaas om mede-eigenaar van het Franse team te worden.

September

Hoewel de elementen voor een terugkeer van Horner hiermee aanwezig zijn, lijkt het erop dat de Brit niet zomaar weer aan de slag kan gaan. Volgens PlanetF1 mag Otro Capital pas drie jaar na de aanschaf van de aandelen, en alleen met goedkeuring van moederbedrijf Renault, de aandelen weer verkopen. Dat staat naar verluidt in bedrijfsdocumenten van Renault zelf. Otro Capital verwierf hun aandelen op 13 september 2023, waardoor Horner pas over negen maanden een serieus bod zou mogen uitbrengen aan het investeringsfonds.

