De terugkeer van Christian Horner in de Formule 1 lijkt weer een stap dichterbij te zijn. Eerder kwam al naar buiten dat Alpine interesse heeft in een samenwerking met de oud-Red Bull-teambaas, maar Horner gaat naar verluidt niet zomaar bij de Franse renstal aan de slag. De Brit zou dan, net zoals Toto Wolff bij Mercedes, ook aandeelhouder van het team willen worden. De investeerders van Alpine zijn naar verluidt bereid om daar gehoor aan te geven.

Christian Horner werd afgelopen juli nog door Red Bull ontslagen als teambaas. De Brit moest plaatsmaken voor Fransman Laurent Mekies, nadat tijdens de eerste Grands Prix van het het 2025-seizoen de gewenste resultaten uitbleven. Sinds het vertrek van Horner uit de Formule 1 draait de geruchtenmolen overuren met verhalen rondom een eventuele terugkeer van de Brit in de koningsklasse.

Volgens het Duitse BILD wil met name het team van Alpine graag de Britse oud-teambaas binnenhalen. Horner zou echter geen interesse hebben om alleen maar de teambaas van de renstal te worden. Daarop zouden investeerders van Alpine nu bereid zijn om hun aandelen te verkopen aan Horner. Het gaat hierbij om investeerder Otro Capitol, wiens aandelen in Alpine inmiddels 700 miljoen pond (rond de €800 miljoen) bedragen. Horner zou dan, mocht een deal met het investeerdersbedrijf plaatsvinden, mede-eigenaar van het Franse team worden. Volgens het Duitse medium zullen begin 2026 de gesprekken tussen Horner en Otro Capital worden hervat.

2025

Alpine eindigde het 2025 nog onderaan in het constructeurskampioenschap. Pierre Gasly was verantwoordelijk voor het bij elkaar sprokkelen van de 22 WK-punten voor de Franse renstal, terwijl teamgenoot Franco Colapinto geen enkel WK-punt pakte. Alpine bleef zo steken op minder dan de helft van het puntenaantal van Sauber – plaats negen in het kampioenschap. Mocht Horner inderdaad aan de slag gaan bij Alpine, dan kan dat pas vanaf op zijn vroegst april 2026. Dan zou naar verluidt de gardening leave van de oud-teambaas afgelopen zijn. De komst van de Brit is dan te laat voor de start van de nieuwe reglementencyclus.

