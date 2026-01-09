David Coulthard is van mening dat de hoogtijdagen van Lewis Hamilton voorbij zijn. De Brit heeft een tegenvallend eerste seizoen in het Ferrari-rood achter de rug, waarbij hij tijdens geen enkele hoofdrace op het podium belandde. Daarnaast is Hamilton volgens Coulthard ook niet meer in staat om zijn teamgenoten te verslaan. De Schot concludeert daarom: ‘Lewis beschikt niet meer over de pure snelheid’.

David Coulthard was tussen 1994 en 2008 zelf Formule 1-coureur, en weet daarom maar al te goed wat een coureur tot kampioenschapsmateriaal maakt. Tijdens een recente aflevering van de Red Flags-podcast werd de oud-coureur van onder meer Red Bull gevraagd naar zijn favoriete wereldkampioenen. Het antwoord van de Schot was duidelijk toen hij daarbij een keuze moest maken tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

“Ik ga voor Max, en dat zal sommige mensen die mij kennen en mij mogen – en ook die mij kennen en niet mogen – niet verbazen, om de volgende redenen. Ik vind dat elke generatie beter moet zijn dan de vorige. Dat is wat evolutie is,” legt hij uit. “Ik denk dat er een kruisbestuiving tussen generaties plaatsvindt, en Hamilton is ongelooflijk geweest. Maar er is ook een beetje een kloof in sommige opzichten. Ik vind Max heel nuchter. Als hij hier is, is hij gewoon Max. Hij is aanwezig en we weten wanneer hij interviews en persconferenties geeft. Als hij niet tevreden is, zegt hij dat en hij is niet verlegen om dat te zeggen. Hij staat voor zijn overtuigingen, of hij nu blij is of verdrietig.”

Hamilton over zijn piek?

Coulthard neemt vervolgens de huidige stand van zaken in de carrière van Hamilton onder de loep. De Schot zegt daarbij eerlijk niet te weten of de coureur ‘nog op de top van zijn kunnen rijdt’, nu dat hij aan zijn tweede seizoen in het Ferrari-rood begint. “De groten moeten hun teamgenoten evenaren of verslaan. En als ik me niet vergis, heeft Lewis dat de afgelopen jaren niet gedaan met eerst George (Russell, red.) bij Mercedes, en nu Charles (Leclerc, red.) bij Ferrari. Ik denk dat Lewis misschien niet meer over de pure snelheid beschikt. Maar je moet hem enorm veel respect geven. Max lijkt zich daarentegen nog steeds te ontwikkelen, het voelt alsof er nog meer in hem zit.”

