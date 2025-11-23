Enkele uren na de Grand Prix van Las Vegas zijn de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd. Bij beide McLarens was de houten plank onder het chassis, de zogenoemde skid block, minder dik dan de minimale 9 millimeter. Door het genomen besluit is de titelstrijd weer volledig open en maakt Max Verstappen weer volop kans op titelprolongatie, met nog twee races en een sprintrace te gaan. Zie hieronder het officiële oordeel van de FIA-stewards.

