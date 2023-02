De contractverlening van Lewis Hamilton bij de stal van Mercedes laat al lange tijd op zich wachten. Hoewel zijn huidige contract aan het einde van dit seizoen al afloopt, heeft de zevenvoudig wereldkampioen nog aanstalten gemaakt om een krabbel te zetten. Zowel Damon Hill als Jenson Button gaven hun visie hierop.

“Op 38-jarige leeftijd beginnen de jaren te tellen voor Lewis, maar hij blijft even snel en fit als altijd”, schreef Hill in zijn column voor The Telegraph. “Ik geloof dan ook niet dat er een fysieke reden is dat hij niet tot ver in de veertig zou kunnen blijven rijden als hij daartoe gemotiveerd zou zijn. Fernando Alonso is daar het levende bewijs van. De vraag is, wat houdt hem hier in de sport? Gaat het alleen om het behalen van die achtste titel en gaat hij met pensioen als dit hem is gelukt? Of is het omdat hij uit liefde wil blijven racen? Persoonlijk zie ik Lewis niet blijven meerijden om slechts podiumplaatsen te bemachtigen.”

“Wat de reden ook is, Hamilton heeft aan het einde van dit seizoen geen contract meer. En het zal fascinerend zijn om zijn volgende stap te zien. Hoewel zowel hij als Mercedes al maanden zeggen dat hij van plan is door te gaan, blijft het een feit dat er met minder dan een week tot de eerste race nog niets is aangekondigd. Het roept de vraag op, waarom? Een mogelijke verklaring is dat ze afwachten hoe competitief Mercedes is voordat ze een nieuwe deal sluiten. Als ze 2023 beginnen met een grote achterstand, zal Lewis misschien minder geneigd zijn om een nieuw contract te tekenen? Of misschien is het het team dat juist twijfelt? Lewis is niet goedkoop. Hij geeft Mercedes veel, maar hij kost ze ook veel. Met George Russell hebben ze een jonge coureur in huis die wellicht ook in staat is om in de juiste auto een titel af te leveren,” besloot Hill.

Ook Jenson Button is van mening dat ze de start van het seizoen wil afwachten. “Dat moet het zijn, toch? Waarom zou je er anders zo lang mee wachten?”, zei de voormalig kampioen tegen dezelfde krant. “Het kan alleen zijn omdat hij zich afvraagt hoe competitief ze zullen zijn. Gaat hij tekenen als de auto niet competitief is omdat hij wil dat de wagen weer snel is voordat hij stopt? Of denkt hij: ‘Als het niet beter is, ga ik gewoon met pensioen’. Wie weet?”