Max Verstappen kende in Brazilië een kwalificatie om snel te vergeten. In aanloop naar de GP van São Paulo moest de regerend kampioen genoegen nemen met de zestiende startplaats. Het was pas de zevende keer dat de Nederlander al in Q1 werd uitgeschakeld, maar het optreden op Interlagos geldt als een dieptepunt. Wie de geschiedenisboeken induikt, ziet dat het de eerste keer is dat Verstappen puur op eigen snelheid niet verder kwam dan de eerste kwalificatieomloop.

Verstappen heeft inmiddels 230 Grands Prix achter zijn naam staan. In 2015 begon hij zijn glansrijke Formule 1-loopbaan bij het toenmalige Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. Zelfs in zijn debuutseizoen werd hij slechts één keer in Q1 geëlimineerd. Tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië kampte zijn team met technische problemen. Met nog maar enkele minuten op de klok snelde Verstappen de baan op, maar verloor daarbij de motorkap van zijn STR10. Zijn sessie was voorbij nog vóór die goed en wel begonnen was. Het incident leverde spectaculaire beelden op, maar de Nederlander moest zich neerleggen bij de laatste startplek én een drive-through straf.

Na zijn overstap naar Red Bull in 2016 volgde een vergelijkbaar scenario. Tijdens zijn tweede weekend voor het team, in Monaco, crashte hij al in Q1 en kwam hij ook in de race niet tot de finish – in de vijfendertigste ronde ging hij eraf vlak voor het casino. In 2017 werd hij opnieuw in Q1 uitgeschakeld in Shanghai, ditmaal door motorpech. Een jaar later leek de geschiedenis zich te herhalen, toen Verstappen wederom in Monaco in de eerste kwalificatieronde crashte. In 2019 gooiden motorproblemen op Monza roet in het eten – hij kwalificeerde zich als negentiende.

Strategische keuze

In 2020 reed Verstappen voor het eerst een volledig seizoen zonder uitgeschakeld te worden in Q1. In het daaropvolgende jaar koos hij echter bewust voor een Q1-exit in aanloop naar de Russische GP. Vanwege een gridstraf zou hij toch achteraan moeten starten, waardoor het zinloos was een tijd neer te zetten. Sindsdien behoorde de Nederlander onafgebroken tot de snelste vijftien – tot afgelopen weekend in São Paulo.

LEES OOK: Verstappen hangt straf boven het hoofd, Red Bull overweegt RB21 aan te pakken

Ditmaal lag het probleem niet bij een crash, motorpech of strategische keuze. De Red Bull RB21 was – ook in handen van Max Verstappen – simpelweg niet snel genoeg om de tweede kwalificatieronde te halen. Teamgenoot Yuki Tsunoda verging het niet veel beter; hij klokte de langzaamste tijd van allemaal. Daarmee was het de eerste keer sinds de GP van Japan in 2006 dat beide Red Bull-coureurs al in Q1 strandden.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.