Max Verstappen kijkt terug op een dramatische kwalificatie in São Paulo. De regerend kampioen, ooit zo ongenaakbaar op Interlagos, werd al in Q1 uitgeschakeld. Vertrekken vanaf de zestiende startplek is een mokerslag voor zijn titelkansen, zeker omdat rivaal Lando Norris vanaf poleposition vertrekt. Bij Red Bull luidt men de noodklok; het team overweegt drastische aanpassingen aan de RB21 – met als gevolg dat Verstappen mogelijk een straf boven het hoofd hangt.

Hoe vaak hij het ook probeerde, Verstappen slaagde er in de eerste kwalificatiesessie niet in om door te stoten naar de top vijftien. De Nederlander kwam uiteindelijk 0,066 seconde tekort op Nico Hülkenberg en moest als een van de eerste afvallers het strijdtoneel verlaten. “Ik snap niet hoe een auto zó slecht kan zijn”, reageerde hij verbouwereerd. De zestiende startplaats geldt als een dieptepunt voor Verstappen, die nog nooit – op basis van zijn eigen snelheid – in Q1 werd geëlimineerd.

Bij Red Bull hebben ze nu weinig te verliezen, waardoor het team ingrijpende aanpassingen aan de RB21 overweegt. Topadviseur Helmut Marko wond er tegenover het Oostenrijkse ORF geen doekjes omheen. “We moeten nu bekijken wat we met deze situatie doen”, verklaarde hij. “Of we bijvoorbeeld opnieuw grote veranderingen doorvoeren. Dat zou betekenen dat we de Grand Prix vanuit de pitstraat moeten starten. We moeten nu rustig met elkaar om tafel om te bepalen wat de beste optie is.”

Red Bull vervloekt?

Verstappen reed tijdens de kwalificatie met een set-up die eerder door Yuki Tsunoda was getest tijdens de sprintrace. Dat pakte averechts uit. De resultaten waren slechter dan ooit, gaf Marko toe. “Eerst waren we alleen af en toe traag”, vervolgde hij grimmig. “Nu is het constant. Vroeger verloren we tijd in sector twee, nu overal. Het was alsof we vervloekt waren – de coureurs voelden geen enkele grip.” Volgens Marko lagen de problemen bij de afstelling en de bandenkeuze. “Deze banden zijn voor ons een raadsel. Russell is sneller op mediumbanden dan op zachte. Anderen rijden snellere tijden op gebruikte banden dan op nieuwe.”

De vraag is nu in hoeverre Red Bull de RB21 onder handen neemt voor de Grand Prix. Verstappen balanceert qua motoronderdelen al op de rand van een gridstraf. Mocht het team besluiten een nieuwe krachtbron te monteren, dan hangt de Nederlander inderdaad een straf boven het hoofd. Ook een drastische wijziging in de set-up zou hem tot een start vanuit de pitstraat veroordelen. Red Bull lijkt echter weinig te verliezen te hebben. Een radicale ingreep ligt voor de hand, zeker nu Verstappen toch al dicht bij een motorwissel zit. Zowel Tsunoda als Gabriel Bortoleto starten naar verwachting eveneens vanuit de pitstraat – een extra reden om de gok te wagen.

