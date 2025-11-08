De hoop op titelprolongatie van Max Verstappen kan definitief de prullenbak in na de voor hem zo teleurstellend verlopen zaterdag in São Paulo. “Daar hoeven we het niet meer over te hebben”, oordeelde de hoofdrolspeler zelf.

De viervoudig wereldkampioen werd zaterdag in de door Lando Norris gewonnen sprintrace vierde, terwijl hij er enkele uren later in de kwalificatie voor de GP in Brazilië in de verste verte niet aan te pas kwam. Hij sneuvelde met de zestiende tijd in Q1. Het was voor het eerst sinds Rusland 2021 dat hij de eerste schifting in de kwalificatie niet overleefde.

Lees ook: Red Bull-teambaas Mekies na kwalificatie: ‘Hebben hoge prijs betaald’

Daarmee is zijn rol in de titelstrijd wat hem betreft uitgespeeld, zo merkte Max Verstappen na afloop op tegen een klein gezelschap Nederlandse journalisten. “Over kampioenschap hoeven we het niet meer te hebben, dat is wel duidelijk. Het is een paar weken heel goed gegaan en daardoor kregen mensen hoop. Misschien was het valse hoop. Zelf ben ik altijd heel neutraal in mijn emoties. Dat moet ook vind ik. Want dan kun je ook niet ineens heel teleurgesteld uit de auto komen”, aldus Verstappen.

Verstappen: ‘Misschien was het valse hoop’

Na de Dutch GP in Zandvoort bedroeg de achterstand van Max Verstappen op de WK-leider (destijds was dat Oscar Piastri) ruim honderd punten. Verstappen: “Daarna zat bij ons een periode alles mee en bij McLaren zat het hier en daar wat tegen. Dat heeft mensen misschien valse hoop gegeven. Maar je moet niet alleen naar de punten kijken, ook naar de races zelf. Soms moet je er wat dieper induiken. De conclusie is dan dat het bij ons even allemaal meezat. En nu zit het bij ons tegen en is het klaar. Alles moest na Mexico perfect gaan om alsnog kans te kunnen maken op titelprolongatie, dat wisten we. En dit is verre van perfect.”

Verstappen zei overigens niet te begrijpen waarom zijn RB21 zaterdag in São Paulo niet vooruit te branden was. “We weten het niet, dat is het probleem. We hebben na de sprintrace best wat omgegooid, want we moesten iets proberen. Maar niets werkt. We moeten proberen te begrijpen, waarom het zo slecht is.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.