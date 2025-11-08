Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageerde teleurgesteld na de kwalificatie van Max Verstappen voor de GP São Paulo. De viervoudig wereldkampioen strandde al in Q1 op de zestiende plek. Mekies gaf aan dat het team voorafgaand aan de kwalificatie bewust risico’s had genomen met de afstelling van de auto, maar dat dit helaas verkeerd uitpakte.

Verstappen strandde al in het eerste deel van de kwalificatie in Brazilië. De Nederlander kwam niet verder dan P16, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda slechts P19 noteerde. Een enorme tegenvaller voor Red Bull. “Natuurlijk had niemand zoiets verwacht”, zei Red Bull-teambaas Laurent Mekies tegen Sky Sports F1. “We waren eigenlijk al sinds onze aankomst hier niet tevreden met de auto. Toch dachten we dat we niet voor de overwinning, maar wel net achter de kopgroep konden meestrijden.”

LEES OOK: Bearman krijgt straf na incident met Lawson in sprintrace

Mekies legde uit dat het team voorafgaand aan de kwalificatie wat risico had genomen in een poging de auto beter af te stellen. “We moeten toegeven dat we voor de kwalificatie wat risico hebben genomen om te proberen de auto beter af te stellen, maar dat werkte niet zoals gehoopt. Soms is dat nu eenmaal de prijs die je betaalt wanneer je een risico neemt.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.