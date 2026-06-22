Robert Kubica geeft toe dat zijn huidige samenwerking met AF Corse in het WEC de pijn van zijn misgelopen F1-avontuur met Ferrari heeft verzacht. De Pool tekende voor het seizoen 2012 een contract bij de Scuderia, maar door zijn zware rallyongeval in 2011 kwam hij nooit in actie voor de Italiaanse renstal. Juist daarom smaakt zijn samenwerking met AF Corse, dat met Ferrari uitkomt in het WEC, des te zoeter.

In februari 2011 nam Kubica deel aan de Ronde di Andora-rally. Dat seizoen zou hij in de Formule 1 uitkomen voor Renault, maar net als Max Verstappen tegenwoordig maakte hij graag uitstapjes naar andere raceklassen. In Italië sloeg het noodlot echter toe, toen hij met hoge snelheid in de vangrail crashte. Kubica ontsnapte ternauwernood aan de dood, maar liep blijvende verwondingen op aan zijn rechterarm en -been. Zijn Formule 1-loopbaan kwam abrupt tot stilstand en zijn felbegeerde Ferrari-contract voor 2012 verdween noodgedwongen in de prullenbak.

In 2019 maakte hij een opmerkelijke comeback bij Williams, maar pas toen hij zich in 2022 op het langeafstandsracen richtte, viel alles op zijn plaats. In 2025 won hij de 24 uur van Le Mans met de Ferrari van AF Corse. Voorafgaand aan de editie van 2026, waarin AF Corse als zevende eindigde, legde Kubica uit hoe zijn WEC-avontuur de pijn van zijn misgelopen F1-droom enigszins heeft verzacht. “Laat één ding duidelijk zijn: ik ben eigenlijk geen Ferrari-coureur”, begon de Pool, die uitkomt voor een privéteam.

‘Dat heeft me altijd dwarsgezeten’

“Het is ook moeilijk te vergelijken met de periode waarin ik op weg was om F1-coureur bij Ferrari te worden”, vervolgde hij. “Niets ten nadele van de Hypercar-categorie, maar iedere Formule 1-coureur heeft uiteindelijk twee dromen: wereldkampioen worden en voor Ferrari rijden. Geen van beide is mij gelukt. Ik lag op koers om voor Ferrari uit te komen, maar helaas gooide het ongeluk roet in het eten”, blikte hij terug op 2011. “Het is natuurlijk niet te vergelijken, maar het was wel een van de redenen waarom ik eind 2023 voor AF Corse ben gaan rijden. Ik heb alle nare herinneringen aan het ongeluk inmiddels een plek kunnen geven, maar wat me altijd is blijven dwarszitten, is dat ik nooit achter het stuur van een Formule 1-auto van Ferrari heb gezeten.

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Kubica zag de samenwerking met AF Corse dan ook als een buitenkans. “Natuurlijk speelden er ook technische redenen mee, maar dit woog zeker mee. Uiteindelijk was het voor mij meer een emotionele dan een technische keuze. Althans, dat is hoe ik het zie.” Zoals gezegd, heeft de overstap naar het WEC hem geen windeieren gelegd. In 2025 won hij de 24 Uur van Le Mans en kon Kubica op zijn eigen manier proeven van het Ferrari-sprookje.

Robert Kubica met teamgenoten Ye Yifei en Philip Hanson tijdens Le Mans 2025 (Getty Images)

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