Ferrari baarde tijdens de eerste en enige vrije training voor de GP van China opnieuw opzien met zijn draaibare spoiler. Het concept, dat tijdens de wintertests in Bahrein al voor opschudding zorgde en inmiddels de bijnaam ‘macarena-achtervleugel’ heeft gekregen, lijkt op het eerste gezicht een gouden aerodynamische vondst. Toch was de spoiler, tot verbazing van Lewis Hamilton, tijdens de sprintkwalificatie weer verdwenen. Wat zijn Ferrari’s plannen met dit concept?

Na VT1 in China stond Ferrari opnieuw in de schijnwerpers vanwege de macarena-achtervleugel. Tegenover de pers bagatelliseerde Lewis Hamilton het effect van dit concept. “Ik denk niet dat er direct opvallende voordelen zijn”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Tijdens de daaropvolgende sprintkwalificatie reed zowel hij als teamgenoot Charles Leclerc weer met een conventioneel ontwerp. Dat leverde hen respectievelijk P4 en P6 op. Kenners speculeren dat Ferrari twijfelt aan de betrouwbaarheid van de macarena-achtervleugel.

Toekomstplannen

Het feit dat Ferrari de vleugel voor de rest van het weekend heeft verwijderd, duidt erop dat het concept niet de gewenste resultaten opleverde. In de paddock klinkt echter ook een ander geluid. De Scuderia zou niet zeker weten of het systeem betrouwbaar genoeg is om een volledig weekend te doorstaan. Er komt immers veel druk op de vleugel te staan, vooral wanneer deze op hoge snelheid 180 graden moet draaien. Lewis Hamilton verklaarde later dat de macarena-vleugel een ‘voortijdig debuut’ had gemaakt.

“Ik weet eigenlijk niet waarom we er toch op terugkwamen”, gaf hij eerlijk toe. “We hebben heel erg moeten haasten om die vleugel hier (in China, red.) te krijgen, terwijl we deze aanvankelijk pas vanaf race vier of vijf wilden gebruiken. Het team heeft ontzettend snel gehandeld, maar uiteindelijk hadden we er maar twee”, onthulde hij. “Dus misschien was het gewoon te vroeg. De auto was verder nog prima. We zullen ons best doen om de vleugel terug te brengen zodra hij klaar is.” Met race vier en vijf doelt hij op een mogelijk debuut tijdens de GP van Bahrein of de GP van Saoedi-Arabië, al is het nog onzeker of die weekenden doorgang zullen vinden.

Hoe werkt de macarena-achtervleugel van Ferrari?

In 2026 opereren de voor- en achtervleugels in Straight Mode of Corner Mode. Corner Mode is de neutrale stand, waarbij de flappen aan zowel de voor- als achterkant gesloten blijven om meer neerwaartse druk te genereren. Dat levert extra grip op, waardoor de auto harder door de bochten kan. Op de rechte stukken zijn er echter zogeheten Straight Mode-zones, waarin coureurs via een knop op het stuur de vleugels kunnen openen. Dat vermindert de luchtweerstand en zorgt voor een hogere topsnelheid.

De macarena-achtervleugel van Ferrari zoekt de grenzen van dit concept op. In Straight Mode draait de spoilerflap 180 graden, waardoor de hele vleugel in feite open komt te staan en nog minder weerstand veroorzaakt. Op papier zou dit tot hogere topsnelheden moeten leiden en dus betere rondetijden. Met name op snelle circuits als Jeddah, Monza en Spa-Francorchamps kan dit voordeel opleveren. Het is overigens niet het enige trucje van Ferrari. In China experimenteerde het team ook met kleine canards – aerodynamische elementen – op de voet van de halo. Die moeten extra lucht over de helm van de coureur en richting de centrale luchtinlaat geleiden.

Charles Leclerc test met een extra aero-element op zijn halo in Shanghai (ANP)

