Ralf Schumacher levert stevige kritiek op het team van Red Bull. Na een sof in de sprintkwalificatie in Shanghai trok de voormalig F1-coureur zijn conclusies. Volgens Schumacher betaalt het team van Max Verstappen, dat nipt SQ3 haalde in China, nu de prijs voor het vertrek van meerdere kopstukken. Denk aan sportief directeur Jonathan Wheatley, ingenieur Rob Marshall, topadviseur Helmut Marko en natuurlijk meesterontwerper Adrian Newey.

Red Bull is de afgelopen twee jaar flink veranderd. Binnen relatief korte tijd nam het team afscheid van een aantal sleutelfiguren die decennialang bepalend waren voor het succes van de Oostenrijkse renstal. Onder teambaas Laurent Mekies, die vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner, waait er een frisse wind door het team. Dat leverde Red Bull afgelopen seizoen weliswaar nieuwe successen op, maar in 2026 lijken Max Verstappen en Isack Hadjar vooralsnog weinig competitief.

‘Zelfs Racing Bulls lijkt beter’

“Ze (Red Bull, red.) betalen nu de prijs voor het verlies van de verschillende kopstukken in het team”, aldus Schumacher in een analyse voor Sky Sports. “Het nieuwe concept, de nieuwe reglementen, zijn niet zo goed geïmplementeerd als verwacht. De motor is oké, maar als we eerlijk zijn, lijkt Racing Bulls zelfs een betere winterstop te hebben gehad”, stelde hij scherp. “En dan moeten we nog maar zien wat Lindblad met die auto kan. Daar moet Red Bull zich intern echt over buigen.”

“De auto is te zwaar en gewoon niet goed genoeg”, somde Schumacher op. “Zelfs Max (Verstappen, red.) kan daar niets aan veranderen. Dus er is nog veel werk aan de winkel.” De viervoudig wereldkampioen liet zich de afgelopen weken al kritisch uit over de nieuwe reglementen. Na de sprintkwalificatie in China klaagde hij bovendien over de bestuurbaarheid van zijn RB22 en een gebrek aan grip. “Het leven is niet altijd makkelijk”, reageerde Schumacher op de situatie van Verstappen. “Zo gaat het soms, en hij zal erdoorheen moeten komen. Het potentieel is er, en hij heeft het team achter zich. Vorig jaar kende hij ook een fase waarin het niet goed ging, maar uiteindelijk kon hij meestrijden om de titel. Dus hij hoeft de handdoek zeker niet in de ring te gooien. Als wereldkampioen moet je hier ook mee kunnen dealen.”

