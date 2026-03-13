De Mercedes-coureurs hebben de eerste startrij volledig in handen voor de sprintrace in China. George Russell pakte poleposition, met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli vlak daarachter. Teambaas Toto Wolff is tevreden met het resultaat, maar waarschuwt voor een interne strijd tussen de ervaren Brit en de jonge Italiaan. “Het is soms stuivertje wisselen wie het snelst is”, verklaarde Wolff.

Hoewel George Russell een voorsprong van zes tienden heeft op nummer drie Lando Norris, blijft Wolff realistisch. “Het is natuurlijk mooi om op vrijdag zo’n resultaat te behalen, maar de Grand Prix op zondag is wat echt telt. Dit is slechts de kers op de taart”, vertelde Wolff in de paddock in Shanghai.

‘Nog niet over dromen’

Niet alleen Russell maakte indruk, ook Andrea Kimi Antonelli zat er goed bij. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs is minder dan drie tienden. “Ze zitten heel dicht bij elkaar, al heb ik de data nog niet volledig bekeken. George heeft natuurlijk wat extra ervaring, maar het is soms stuivertje wisselen wie het snelst is”, aldus de Mercedes-teambaas.

Dat beide coureurs zo dicht bij elkaar zitten, kan voor Mercedes een uitdaging worden. Er kan een onderlinge strijd ontstaan, maar volgens Wolff is dat ‘een luxeprobleem’. “We moeten dat goed managen en begrijpen dat beide coureurs uiteindelijk voor het wereldkampioenschap willen vechten”, gaf de Oostenrijker aan. Toch wil Wolff nog niet te ver vooruitkijken naar een mogelijke titelstrijd, want het seizoen is nog lang. “Daar willen we nog niet over dromen. Eerst moeten we zorgen dat we een goede auto blijven leveren en dat ze elkaar op de baan niet in de weg zitten. Daarna zien we wel waar het seizoen ons brengt.”

