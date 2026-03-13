Toto Wolff gaat ervan uit dat McLaren nog gevaarlijk wordt voor Mercedes. Vooralsnog lijken de Silberpfeile oppermachtig in 2026. Na een één-tweetje in Melbourne gingen Russell en Antonelli ook goed van start in Shanghai; het tweetal bezet zaterdag de eerste startrij voor de sprintrace. Lando Norris volgt op P3, maar lijkt beduidend minder snel dan zijn Mercedes-rivalen. Wolff legde uit wat McLaren – dat over dezelfde motor beschikt – anders doet dan het fabrieksteam.

De nieuwe Mercedes-krachtbron lijkt in deze eerste fase van het F1-seizoen de grootste troef voor George Russell en Kimi Antonelli. Controversiële motortrucs daargelaten, beschikten beiden in zowel Melbourne als Shanghai over veel meer snelheid dan de concurrentie. Klantenteams McLaren, Williams en Alpine beschikken in principe over hetzelfde materiaal, maar waren ook tijdens de sprintkwalificatie in China beduidend langzamer.

‘Duurt niet lang voordat McLaren competitief is’

“Iedereen heeft een ander concept en McLaren heeft, zonder in detail te treden, een aantal beslissingen genomen die heel anders zijn dan die van ons”, legde Toto Wolff uit bij Sky Sports. “Denk dan bijvoorbeeld aan de overbrengingsverhouding in de versnellingsbak. Dat soort dingen kunnen goed of slecht uitpakken. Maar laten we niet vergeten dat dit ook gewoon een gloednieuwe auto is”, benadrukte hij. Volgens Wolff is het logisch dat McLaren in deze eerste Grands Prix op achterstand staat. “De fabrieksteams hebben een voorsprong, maar dat is slechts een kwestie van tijd.”

“Je ziet wat de anderen doen, je hebt exact dezelfde hardware, je hebt exact dezelfde software, maar de vraag is hoe je dat het beste kunt simuleren”, voegde hij eraan toe. “Ik twijfel er niet aan dat McLaren een formidabele teamstructuur heeft en dat het niet lang meer zal duren voordat ze meedoen in de strijd in de voorhoede.” McLaren-teambaas Andrea Stella hintte eerder dat Mercedes motorkennis achterhoudt voor de klantenteams. “Normaal gesproken weet het team vrij goed wat de ontwikkelingsplannen zijn, voordat de bolide het circuit opgaat”, reageerde hij na Melbourne. “Dit is de eerste keer dat we als klantteam het gevoel hebben dat we achter de feiten aanlopen. De discussies met Mercedes lopen al weken.”

