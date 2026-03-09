McLaren-teambaas Andrea Stella vermoedt dat de klantenteams van Mercedes minder inzicht hebben in de krachtbron dan het fabrieksteam zelf. Tijdens de Grand Prix van Australië haalde Mercedes meer uit dezelfde motor, terwijl klantenteams zoals McLaren nog zoeken naar de optimale manier om de krachtbron te benutten. Volgens Stella lijkt er meer potentieel in het pakket te zitten.

Na een vijfde plaats voor Lando Norris – op 51 seconden van winnaar George Russell – en een uitvalbeurt voor Oscar Piastri – nog voordat de race begon – vertrekt McLaren met tien punten naar China. Motorleverancier Mercedes verzamelde liefst 43 punten in Melbourne. Andrea Stella ziet dat Mercedes veel meer uit de motor haalt. “Als ik zie wat voor potentieel High Performance Powertrains (HPP) eruit weet te halen, lijkt het alsof er meer beschikbaar is”, merkt Stella op. Volgens de McLaren-teambaas hebben Mercedes en HPP uitgebreid besproken hoe de krachtbon gebruikt moet worden, want ze werken al heel lang samen.

‘Achter de feiten aanlopen’

De Italiaanse teambaas suggereert dat McLaren niet altijd over alle informatie beschikt om het gedrag van de auto te begrijpen. Normaal gesproken weet het team vrij goed wat de ontwikkelingsplannen zijn, voordat de bolide het circuit opgaat. Dit seizoen voelt dat anders. “Je maakt plannen over hoe je de bolide gaat ontwikkelen, omdat je weet wat je kan verwachten. Dit is de eerste keer dat we als klantteam het gevoel hebben dat we achter de feiten aanlopen”, aldus Stella.

Volgens Stella heeft McLaren de afgelopen tijd al vaker om meer informatie gevraagd bij HPP. “Die discussie loopt al weken, zelfs tijdens de tests. We reageerden steeds op wat we hadden, maar zo werkt de Formule 1 niet. Alles is extreem gevoelig, want een kleine aanpassing heeft invloed op de energie”, concludeert de Italiaan. Dat legt extra druk op de coureurs, merkt hij op. “Het wordt voor hen belangrijk om de batterij optimaal te gebruiken. In feite rijd je op de batterij.”

‘Nooit iedereen blij maken’

Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt dat teams nog moeten wennen aan de nieuwe reglementen, maar benadrukt dat een motorleverancier niet iedereen tevreden kan stellen. “Wanneer je nieuwe regels introduceert, is er altijd veel te leren. De ontwikkelingscurve is erg steil. Je kunt nooit alles zo uitrollen dat iedereen blij is, maar we proberen een zo goed mogelijke service te bieden”, stelt Wolff.

Naast meer duidelijkheid over de motor, hoopt Stella ook dat bepaalde aspecten van het nieuwe reglement worden aangepast. “Het gaat ook om hoe je de auto bestuurt. Dit soort elementen horen niet bij wat coureurs gewend zijn. Zij vragen om verbeteringen en ik denk dat er mogelijkheden zijn om de regels te verbeteren.” De Formule 1 wil echter eerst meer data verzamelen tijdens de eerste races van het seizoen. Daarna kan worden bekeken of aanpassingen nodig zijn. “Het entertainment en het DNA van de Formule 1 moeten behouden blijven. Het moet uiteindelijk gaan om het maximaliseren van grip en niet om het maximaliseren van energiegebruik”, merkt Stella.

