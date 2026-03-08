Nog voordat thuisheld Oscar Piastri goed en wel op de grid stond, is zijn thuisrace al afgelopen. De Australiër crashte door een eigen gemaakte fout bij het uitkomen van bocht 4 in de muur tijdens de verkenningsrondes naar de grid. Een grote teleurstelling voor de duizenden fans van de thuisheld die op de tribunes zitten en een drama voor het team van McLaren: Piastri kan door de crash zijn thuisrace niet starten.

Bekijk het moment van de crash van Oscar Piastri hier:

