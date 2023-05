Christian Horner verwacht dat de concurrentie dichter bij Red Bull gaat komen vanaf de Grand Prix op Imola. Volgens de teambaas is het niet zo dat Red Bull nou zoveel beter is geworden, maar is de rest achteruit gegaan. Die achterstand kan volgens hem erg snel goedgemaakt worden.

Red Bull heeft een droomstart dit seizoen: de winst in alle vijf de Grands Prix en de ene sprintrace staat op naam van het Oostenrijkse team. Daarnaast waren vier van die winsten ook nog eens een één-tweetje voor het team, waardoor Max Verstappen en Sergio Perez nu op de eerste twee plekken in het kampioenschap staan. Bij de constructeurs heeft Red Bull een voorsprong van maar liefst 122 punten op het eerstvolgende team (Aston Martin). Traditionele rivalen van Red Bull – Mercedes en Ferrari – hebben dit seizoen nog niet de aansluiting kunnen vinden om echt de strijd aan te gaan. Maar dat kan volgens Horner ieder moment gaan veranderen.

Upgrades in Imola

“Je kan natuurlijk nog niemand afschrijven”, zegt Horner tegen Racer. “Het is de beste start die we ooit hebben gehad. Wij hebben een goede stap gezet ten opzichte van vorig jaar, het soort vooruitgang die je zou verwachten. Het voelt meer alsof de rest terrein heeft verloren. Ik weet zeker dat ze druk bezig zijn om dat te verhelpen. We waren nogal verrast dat de anderen minder goed werk hebben geleverd ten opzichte van vorig jaar. Ik weet zeker dat er vanaf Imola grote upgrades komen.”

Red Bull zal zelf natuurlijk ook upgrades meebrengen naar Imola, al denkt Horner dat deze upgrades minder ingrijpend zullen zijn dan die van andere teams. “We moeten kiezen waar we onderdelen toevoegen. Met onze beperking in ontwikkeling [vanwege het overtreden van de budgetcap] moeten we selectiever zijn. Ik denk dat onze upgrade wat meer bescheiden zal zijn. Je moet het beste doen met de middelen die je hebt.”