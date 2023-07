Christian Horner en Max Verstappen maken zich enigszins zorgen om de nieuwe regels voor F1-auto’s vanaf 2026. Tijdens de verschillende persconferenties rondom de Grand Prix van Oostenrijk spraken de beide mannen hun zorgen uit over de voorlopige ontwikkelingen. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat er een ander motief schuilt achter de zorgen vanuit het Red Bull-kamp.

In 2026 gaat er een nieuw motorreglement in. Hoewel dit een spannende ontwikkeling belooft te zijn, bestaat de auto natuurlijk uit meer dan alleen de motor. De aerodynamica speelt een minstens net zo belangrijke rol, en dat is precies waar volgens Horner en Verstappen het hele plan wel eens grandioos mis kan gaan.

“We moeten oppassen dat we niet een soort monster van Frankenstein creëren hier”, waarschuwt Horner. “Het moet niet zo zijn dat het chassis moet gaan compenseren voor de motor op een manier dat het het racen beperkt. We zijn vooral bang dat je geen effecten meer ziet van slipstream en DRS omdat je daar praktisch de hele tijd al op rijdt. Dat kan opgelost worden door een betere balans te vinden tussen de verbrandingsmotor en de elektrische systemen. Ik weet dat de FIA dit ook erg serieus neemt, zij zitten hier ook bovenop. Maar we moeten hier wel goed op letten, voor het te laat is.”

Ook Verstappen ziet de nodige beren op de weg, al is hij beduidend minder optimistisch dan Horner. “Voorlopig ziet het er vrij afschuwelijk uit”, zegt de Nederlander botweg. “Het lijkt er nu op dat het vooral een kwestie wordt van ‘wie heeft de beste motor?’. Dat lijkt me niet de bedoeling van Formule 1, want dan krijg je weer een ontwikkelingsoorlog. En als de auto’s dan ook nog minder weerstand hebben, dan wordt het nog moeilijker om in te halen. En nieuwe snufjes als active aerodynamics maken het allemaal erg ongemakkelijk. Dus ja, we moeten hier serieus naar kijken, want zo ver weg is 2026 ook weer niet. Ik ben er in ieder geval nog niet heel enthousiast over.”

‘Ze zijn gewoon bang voor hun eigen motor’

Toto Wolff kan zich echter totaal niet in deze kritiek vinden. De Oostenrijker erkent wel dat er bij Mercedes ook de nodige zorgen zijn over het toegenomen gewicht en de veranderingen die dit voor het chassis betekenen. Maar Wolff maakt meer dan duidelijk dat hij volledig achter de nieuwe regels staat.

“Er is nul komma nul procent kans dat dit nog gaat veranderen”, zegt de Mercedes-teambaas stellig. “Alle fabrikanten waren betrokken bij deze beslissing, inclusief Audi en Honda. Misschien dat ze zich bij Red Bull gewoon zorgen maken over hun motor en daarom alle plannen het raam uit willen gooien. Je moet jezelf altijd afvragen waarom dit soort dingen worden gezegd.”

