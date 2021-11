Dat Lewis Hamilton een gridstraf van vijf plaatsen heeft gekregen zou een voordeel moeten zijn voor Red Bull, maar teambaas Christian Horner stelt dat het ‘niks verandert’ voor zijn team. Hij herhaalt bovendien dat Max Verstappen de resterende races geen gridstraffen hoeft te nemen ‘als alles normaal verloopt’.

Net na de start van de eerste vrije training in Brazilië maakte Mercedes bekend dat het de interne verbrandingsmotor van Lewis Hamilton had vervangen. Het is zijn vijfde van het seizoen en dat komt hem dus op een gridstraf van vijf plaatsen te staan. Dat kan een voordeel zijn voor Max Verstappen, die aan de leiding gaat in het kampioenschap en zijn grote rivaal vijf plaatsen ziet inleveren op zondag, maar Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat zij vooral op zichzelf moeten letten.

“Dat verandert niets voor ons”, zei Horner vanaf de pitmuur in gesprek met Sky Sports tijdens de eerste vrije training over de gridstraf van Hamilton. “We moeten gewoon ons best blijven doen. We hebben de kwalificatie, de sprintkwalificatie en de race te doen”, maakt Horner het duidelijk dat zij niet afhankelijk kunnen zijn van de gridstraf van de concurrentie. “Het is volledig begrijpelijk dat Mercedes een strategisch besluit neemt om hier de gridstraf te pakken. Wij focussen ons gewoon op onszelf en zullen ons best doen.”

Verdere zorgen voor zijn team en eventuele gridstraffen zijn er vooralsnog niet, herhaalt Horner nog maar eens in Brazilië. “Als alles normaal verloopt, dan verwachten wij het einde van het seizoen te halen met de drie krachtbronnen die wij hebben. Ze werken allemaal nog goed, op de motor die we in Silverstone verloren na dan”, aldus de Brit.