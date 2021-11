Lewis Hamilton zal vijf plaatsen op de startgrid voor de Grand Prix van Brazilië moeten inleveren. Het is de tweede maal dit seizoen dat Mercedes de interne verbrandingsmotor van de Brit verwisselt.

Mercedes gaf eerder dit seizoen al toe dat het te kampen had met betrouwbaarheidsproblemen met de krachtbron. Met name Valtteri Bottas werd daardoor getroffen, maar ook Lewis Hamilton had in Turkije een nieuwe verbrandingsmotor nodig. De Brit heeft voor het raceweekend in Brazilië opnieuw enkel een nieuwe interne verbrandingsmotor gekregen van Mercedes en dat komt hem op een gridstraf van vijf plaatsen te staan.

Opvallend is dat Mercedes het dus opnieuw gokt op enkel een nieuwe interne verbrandingsmotor om zo de gridstraf beperkt te houden. Bij het wisselen van nog meer elementen van de krachtbron zou Hamilton namelijk nog verder naar achteren moeten gaan, iets wat hij zich met het oog op de titelstrijd niet kan veroorloven.

Omdat de coureurs dit weekend met het sprintformat te maken hebben, wordt de gridstraf pas na de sprintkwalificatie toegevoegd. Mocht Hamilton vandaag dus de snelste zijn in de kwalificatie, dan mag hij de sprintkwalificatie van zaterdag gewoon vanaf de eerste plaats starten. Eindigt hij die race ook als winnaar, dan zal hij de hoofdrace op zondag als zesde starten.