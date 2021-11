Een aardige ontboezeming van Lewis Hamilton in de persconferentie voor de Braziliaanse Grand Prix. In tegenstelling tot oud-teamgenoot Fernando Alonso heeft de Brit geen auto meegekregen toen hij eind 2012 bij McLaren vertrok. De Spanjaard kreeg een MP4-22 mee na zijn eerste jaar bij McLaren.

De twee voormalige teamgenoten een aartsvijanden kregen tijdens de persconferentie voor de Braziliaanse Grand Prix de vraag voorgelegd wat er met oude, overbodige Formule 1-wagens gebeurt. Beide coureurs zeiden dat ze enkele van hun kampioensauto’s thuis hebben staan, maar bij Hamilton was de verbazing groot toe hij hoorde dat Alonso ook een McLaren bezit uit zijn eerste periode bij het team uit Woking.

De twee waren in 2007 teamgenoten bij McLaren. Het seizoen werd gekenmerkt door een intense rivaliteit tussen de twee. De spanning liep zo hoog op dat Alonso aan het einde van het seizoen besloot het team te verlaten. Wel kreeg hij nog een MP4-22 mee. Hamilton bleef en werd er een jaar later voor het eerst wereldkampioen, maar hij mocht geen wagen uitzoeken. “Toen ik de mogelijkheid kreeg om te racen, had ik het zelfs gratis gedaan”, geeft Hamilton toe. “Dus ik heb er helemaal niet over onderhandeld. Ik heb geen McLaren, maar ik heb wel ooit de kans gehad om er één te kopen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan.”

Het is niet ongebruikelijk dat coureurs in hun contract een clausule opnemen waarin staat dat ze de auto waarin ze kampioen worden of een race winnen, mee naar huis mogen nemen. Bij Hamilton kwam het besef om zo’n clausule in zijn contract op te nemen pas toen hij in 2013 voor Mercedes ging rijden. Sindsdien mag hij elk jaar een auto houden.

Erg gezellig ging het er in 2007 bij McLaren niet aan toe (Foto: BSR Agency).

Alonso ging ook nog even in op dat ene jaar dat ze samen bij McLaren reden en hevig met elkaar botsten. “Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar je bent een ander mens als je dertien jaar ouder bent. Je bent volwassener en je gaat dingen wat anders zien. Ik heb al vaker gezegd dat we in dat jaar geen goede begeleiding hadden.”

