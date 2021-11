Het is nog lang niet zeker of Lewis Hamilton komend weekend tijdens de Grand Prix van Brazilië een nieuwe krachtbron krijgt. Al enige tijd wordt gespeculeerd dat Mercedes Hamilton dit seizoen nog één keer van een nieuwe motor wil voorzien. Dat zou dan automatisch een gridstraf inhouden.

Mercedes kampt al een paar maanden met motorproblemen. Uit voorzorg gebruikte Valtteri Bottas dit seizoen als zes verschillende krachtbronnen. Bij Hamilton staat de teller inmiddels op vier stuks, maar het is niet uitgesloten dat nummer vijf snel volgt. Mercedes zou niet van plan zijn alle motorcomponenten te vervangen. Net als in Turkije zou het slechts gaan om het vervangen van de verbrandingsmotor. Dat levert een straf van vijf plaatsen op.

Hamilton is er echter nog lang niet zeker van of een nieuwe krachtbron dit weekend al nodig zal zijn. “Ik weet het niet. Voor zover ik weet zijn mijn motoren in orde, maar dat zullen we wel zien als de ingenieurs er eenmaal naar gekeken hebben.” Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De afgelopen dagen waren er veel problemen om alle spullen van de Formule 1 van Mexico-Stad naar São Paulo vervoerd te krijgen. Hamilton zelf wist tijdens de persconferentie voor de Braziliaanse GP niet eens of zijn motoren al in het land waren.

‘Fenomenaal tempo’

Hamilton staat in het kampioenschap negentien punten achter op WK-leider Max Verstappen, de winnaar van de laatste Grand Prix van Brazilië. Gezien de recente vorm van Red Bull wacht Mercedes komend weekend een zware taak. “Ik denk dat het heel lastig wordt”, erkent Hamilton. “Ik denk dat hun tempo in de laatste race fenomenaal was. Ze hebben het hele jaar de sterkste auto gehad dat kun je duidelijk zien.” Toch wil Hamilton zich niet al bij voorbaat gewonnen geven. “De vorige keer hier waren ze [in Brazilië] ongelooflijk sterk. Dus we verwachten dat ze dit weekend weer moeilijk te verslaan zullen zijn. Maar we gaan dit weekend zeker pushen om te zien of we nog meer uit de auto kunnen halen.”

