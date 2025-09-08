Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gisteren met een whatsapp-bericht gereageerd op de verrassende zege van Max Verstappen bij de Italiaanse GP in Monza. F1-analist Martin Brundle las het bericht voor op Sky F1. Zo schreef Horner onder andere: “Dit was vorig jaar onze slechtste race.”

Verstappen omschreef zijn bolide een jaar geleden, na de race in Monza, nog als een monster. In zijn whatsapp-bericht refereerde Christian Horner naar die bewuste race van 2024. “Dit was vorig jaar onze slechtste race. We reden met de verkeerde downforce-level. Het team heeft enorm hard gewerkt aan dit pakket en heeft geweldig werk geleverd. Ze hebben het weten om te draaien.”

Horner werd begin juli door de leiding van Red Bull ontslagen, mede vanwege de reeks aan teleurstellende resultaten. Ook was Horner omstreden sinds hij in 2024 door een medewerkster werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en werd hij voor een belangrijk deel verantwoordelijk gehouden voor het vertrek van een aantal belangrijke mensen, onder wie ontwerper Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall.

De overwinning van Max Verstappen in Monza betekende zondag de eerste voor de nieuwe Red Bull-teambaas Laurent Mekies.

Lees hier alles over GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.