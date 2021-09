Max Verstappen is sinds de zomerstop in topvorm, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit noemt de poleronde op Spa-Francorchamps ‘fenomenaal’ en is onder de indruk van zijn prestaties onder enorme druk in Nederland: “Dat was geweldig.”

“Sinds de zomerstop is Max in topvorm”, schrijft Horner in zijn column voor Red Bull Racing. Waar de Nederlander nog na twee teleurstellingen op Silverstone en de Hungaroring de zomerstop tegemoet ging, sloeg hij meteen terug in de triple-header na de zomerstop. In de verregende Grand Prix van België bleek de poleposition een belangrijke prestatie en in de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar tijd won hij in aanwezigheid van het enorme oranjeleger. “Zijn poleronde op Spa, onder de lastige omstandigheden, was fenomenaal en leverde ons punten op. Zijn prestatie onder de enorme druk in Nederland, met alle verwachtingen die daarbij kwamen kijken, dat was geweldig.”

Op Monza eindigde een duel met titelrivaal Lewis Hamilton echter in tranen en scoorden ze allebei nul punten, maar behield hij wel de leiding in het kampioenschap. “In Monza werkten we als een team om de derde plaats op de grid te pakken”, blikt Horner terug op de Italiaanse Grand Prix. “Zijn rijkunsten in de sprintkwalificatie, die hem de tweede plaats opleverde wat een poleposition werd voor de race, waren zeer indrukwekkend”, vervolgt Horner. “We wisten dat McLaren een grote tegenstander zou zijn in de race omdat het circuit ze erg goed ligt. Daniel Ricciardo had een goede start en Max pushte zo hard als hij kon, maar we konden hem niet inhalen”, aldus Horner.

Lees ook: Horner: ‘Verstappen en Hamilton hadden dezelfde straf moeten krijgen’

Er zijn nog acht races te gaan dit seizoen en het zou zomaar kunnen dat de titelstrijd pas in de allerlaatste race, de Grand Prix van Abu Dhabi, beslist gaat worden. “We zijn getuige van een van de grootste sportrivaliteiten, niet alleen binnen de Formule 1, maar binnen de sportwereld”, stelt Horner. “Het is zeer competitief en geen van beide partijen gaat zich zomaar gewonnen geven. Van onze kant is het heel fijn dat we ons weer in een competitieve positie bevinden en kunnen vechten om het kampioenschap. Ik bedoel, wanneer was het voor het laatst dat een Mercedes niet aan de leiding ging in dit stadium van het seizoen?”

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!