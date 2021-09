Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat Lewis Hamilton en Max Verstappen dezelfde straf hadden moeten krijgen voor hun aandeel in de crash op Monza. Horner ziet het nog altijd als een race-incident, maar accepteert de gridstraf voor Verstappen wel.

Er is ondertussen al veel over geschreven: de crash tussen Hamilton en Verstappen op Monza. De twee titelrivalen kwamen met elkaar in aanraking in de eerste chicane, waarna de Red Bull van Verstappen over de Mercedes heen schoof. In de herhaling was goed te zien dat de rechter achterband van Verstappen tegen de helm van Hamilton schoot, die na de race klaagde over wat stijfheid in zijn nek. Red Bull-teambaas Christian Horner is blij dat de halo hem beschermd heeft bij het incident.

“Het was een vreemde crash, maar ze waren allebei meteen in staat om te bevestigen dat de in orde waren”, schrijft Horner in zijn column voor Red Bull Racing. “Lewis probeerde achteruit te rijden, dus de medical car hoefde niet eens in actie te komen. Ik ben dankbaar dat de halo zijn werk heeft gedaan. Ik denk dat zelfs de meest uitgesproken twijfelaars nu van gedachten zijn veranderd.”

Lees ook: Exclusief interview Lewis Hamilton: ‘Een biertje met Max, waarom niet?’

Horner zei na afloop van de race dat hij het als een race-incident zag en vond dus dat er geen straf had moeten komen, maar die kwam er wel voor Verstappen. De Nederlander werd als schuldige aangewezen door de stewards en kreeg drie plaatsen gridstraf voor de Grand Prix van Rusland. “Ik blijf erbij dat ze allebei een rol speelden in de crash en dat het lastig is om de ene partij meer schuld te geven dan de andere. Als de FIA een statement had willen maken, hadden ze beide coureurs dezelfde straf kunnen opleggen, maar ze oordeelden dat Verstappen meer blaam trof en omdat hij de race niet uitreed was de enige optie om hem een gridstraf te geven. Die accepteren we”, aldus Horner.

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!