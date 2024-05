Christian Horner is van mening dat de Formule 1 een paar aanpassingen moet doorvoeren om de race in Monaco vermakelijker te maken. Volgens de Red Bull-teambaas moeten niet alleen de F1-auto’s kleiner worden, maar moet ook het circuit worden aangepast.

Het grote nadeel van de Grand Prix van Monaco is dat inhalen schier onmogelijk is. Dat is ook een doorn in het oog van Horner. “Momenteel zijn de Formule 1-auto’s te groot en te zwaar”, zegt hij tegenover The Mirror. “Eigenlijk zijn ze gewoon te groot om in Monaco te racen want je kunt amper naast elkaar rijden.”

“We racen hier vanwege de historie, het is een geweldige plek en er schuilt veel prestige in het winnen van deze race. Maar we moeten de wagens aanzienlijk kleiner maken om er echt een vermakelijke race van te kunnen maken. Nu weet je eigenlijk na de kwalificatie al wie er gewonnen heeft”, vult de teambaas van Red Bull aan.

Maar ook het circuit zelf moet volgens Horner onder handen worden genomen. “We kijken ook naar de mogelijkheid om bepaalde gebieden van de baan te verruimen zodat we een inhaalmogelijkheid kunnen creëren. Om ook de komende zeventig jaar hier te beschermen, denk ik dat er duidelijk enige evolutie moet plaatsvinden.”