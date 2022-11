Hij reed dit jaar al in de Williams, de Mercedes, de Aston Martin en testte voor Alpine. Met zijn punten in Monza verdiende hij zijn zitje bij Alpha Tauri, vandaag nam hij nog even plaats in de McLaren. Lando Norris is namelijk ziek en mocht hij vervangen moeten worden, is De Vries de aangewezen man. Onze huisfotograaf Peter van Egmond stond vandaag op het Autodromo Jose Carlos Pace te kijken hoe De Vries bij zowel McLaren (in een overall van Norris) als AlphaTauri (uiteraard in het wit) een stoeltje paste. Bij zijn toekomstige team was dat omdat hij volgende week in Abu Dhabi deel zal nemen aan de bandentest van Pirelli.

Foto: Motorsport Images