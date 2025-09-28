In de schaduw van Formule 1 en Max Verstappen kent Nederland nog talloze andere goede autocoureurs: Flynt Schuring (19) is er een van. Hij is de rookie-kampioen van dit seizoen in de Porsche Supercup en het scheelde weinig of hij had ook de overall-titel gewonnen. In gesprek met een racetalent, over zijn loopbaan, toekomst en broer Morris Schuring.

Zeg Schuring en je zegt racetalent. Zo maakte zijn een jaar oudere broer Morris al furore in de 24 uur van Le Mans en rijdt die dit seizoen in de DTM. Maar Flynt Schuring kan er ook wat van: hij reeg dit seizoen de successen aaneen in de Porsche Supercup.

Broers die elkaar willen aftroeven, het is in de sportwereld van alle tijden. Maar het voordeel voor Flynt Schuring is dat zijn broer Morris in de autosport in andere klassen rijdt dan hijzelf. En dus is er geen concurrentie, maar louter de gunfactor. “Zo probeer je elkaar beter te maken”, aldus de talentvolle Porsche-coureur. “Onze band is heel erg goed.”

In de karting reden ze nog vaak tegen elkaar. “En dan was Morris wel net iets sneller”, erkent de jongste Schuring. “Gezonde rivaliteit was er wel altijd.” Anno nu zijn ze echter vooral elkaars grootste fan en steun en toeverlaat. “We wonen sinds kort ook samen. Niet meer thuis, maar op onszelf.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Flynt Schuring in actie tijdens de Porsche Supercup in België. FOTO: ANP

Het zal niemand verbazen dat de gesprekken aan tafel vooral over racen gaan. En anders voeren ze die gesprekken alsnog op, of onderweg naar, het circuit. Want Flynt is niet alleen in de Porsche Supercup actief, maar ook in de Porsche Carrera Cup Duitsland. “Dan rijd ik dus ook in het voorprogramma van een DTM-race van Morris. Dat komt goed uit, zo kunnen we ook samen naar de wedstrijden en kunnen we elkaar helpen en steunen.”

In augustus vierde hij zijn negentiende verjaardag, hij is dus nog hartstikke jong. Maar wat goed is komt snel: in diezelfde Porsche Carrera Cup Duitsland won Flynt vorig jaar al het rookie-kampioenschap. “En qua niveau is dat wel vergelijkbaar met de Porsche Supercup. Dus daarin was de rookie-titel dit seizoen ook het doel. Maar mijn focus richtte ik ook op het algehele kampioenschap.”

Hij kwam dicht bij de eindzege, maar die ging uiteindelijk naar de Fransman Alessandro Ghiretti. Achter landgenoot Robert de Haan, nog zo’n Nederlands talent, eindigde Schuring als derde in het kampioenschap. De rookie-titel won hij desondanks wel. En al het succes van dit seizoen? “Dat smaakt naar meer.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.