Tijdens het aankomende raceweekend in Zandvoort zijn alle ogen natuurlijk op Max Verstappen gericht. De thuisheld staat voor zijn vijfde Grand Prix op eigen bodem en jaagt op zijn vierde overwinning op het duinencircuit. Toch zijn er ook in het voorprogramma genoeg Nederlanders die de steun van de oranjefans kunnen gebruiken. Zo komen er in de Porsche Supercup op Zandvoort liefst twaalf landgenoten in actie – een record.

Enkele uren vóór de Nederlandse GP vindt de zevende, en tevens voorlaatste race van de Porsche Supercup plaats. Het belooft een unieke wedstrijd te worden voor de oranjefans op de tribunes; nooit eerder stonden er zoveel Nederlanders op de startlijst. Ons land speelt al jaren een prominente rol in de Porsche-raceklasse. Zo veroverden kampioenen Patrick Huisman, Larry ten Voorde en FORMULE1.NL-columnist Jeroen Bleekemolen meerdere titels.

LEES OOK: Optredens, Porsche Supercup en F1 Academy: check het hele programma in Zandvoort

Dit jaar is Nederland sterker vertegenwoordigd dan ooit, zeker op het thuiscircuit van Zandvoort. Met zeven vaste rijders en vijf gastrijders belooft het hoe dan ook een Nederlands feestje te worden. Let vooral op Robert de Haan en Flynt Schuring, die beiden nog kans maken op de wereldtitel. De Fransman Alessandro Ghiretti leidt momenteel het kampioenschap, maar de Nederlanders zitten hem op de hielen. Het Porsche Supercup-programma in Zandvoort begint vrijdag om 14.00 uur met de vrije training. Op zaterdag volgt de kwalificatie van 13.00 tot 13.30 uur, terwijl de race zondag om 11.45 uur van start gaat.

Nederlanders in de Porsche Supercup op Zandvoort:

Robert de Haan BWT Lechner Racing Vaste rijder Jaap van Lagen Proton Huber Competition Vaste rijder Dirk Schouten Dinamic Motorsport Vaste rijder Flynt Schuring Schumacher CLRT Vaste rijder Wouter Boerekamps GP Elite Vaste rijder Kas Haverkort GP Elite Vaste rijder Huub van Eijndhoven GP Elite Vaste rijder Senna van Soelen Target Gastrijder Nathan Schaap Target Gastrijder Niels Langeveld Hadeca Racing Gastrijder Hjelte Hoeffner GP Elite Gastrijder Nigel Schoonderwoerd GP Elite Gastrijder

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.