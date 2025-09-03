IndyCar-coureur Colton Herta wordt de nieuwe testcoureur van het elfde Formule 1-team Cadillac. De Amerikaan werd voorafgaand aan de contractering van Sergio Pérez en Valtteri Bottas bij de Amerikaanse renstal al in verband gebracht met een stoeltje. Cadillac kiest er met de aanstelling van Herta als testcoureur toch voor om een Amerikaanse rijder aan het team toe te voegen.

Colton Herta heeft in zijn eigen tak van autosport, de IndyCar-serie, al behoorlijk wat succes behaald. Zo was de Amerikaan de jongste IndyCar-winnaar ooit in 2019. Herta behaalde al negen overwinningen en zestien poleposities in de 116 keer dat hij aan de start stond in de Amerikaanse raceklasse.

Met zijn semi-overstap naar de Formule 1 waagt de coureur een sprong in het diepe. “Dit is geweldige kans”, vertelt de zoon van ChampCar-coureur Bryan Herta in de officiële aankondiging. “Ik werk hier al lange tijd naartoe. Om nu deel uit te kunnen maken van Cadillacs entree in de Formule 1 is een kans die ik moeilijk aan mij voorbij kon laten gaan.”

“Mijn droom is altijd geweest om in de Formule 1 te rijden”, vervolgt Herta. “Dit is daarom een goede stap in de juiste richting. Ik focus me voor nu vooral op mijn steentje bijdragen aan Cadillac, om ze te helpen een competitief team op te zetten.”

‘Amerikaanse coureur in een Amerikaans team’

Ook Cadillac-teambaas Graeme Lowdon ziet de ervaring van Herta in de IndyCar als goede toevoeging aan het kersverse Formule 1-team. “Dat een Amerikaanse coureur zich voegt bij een Amerikaans Formule 1-team is een geweldig moment”, vertelt de Brit. “Niet alleen voor het team, maar ook voor de Amerikaanse autosport in het algemeen. Colton staat voor de passie, ambitie en competitieve geest die het Cadillac-team typeren. We zijn er trots op dat hij onder de Amerikaanse vlag mee zal doen op het wereldtoneel.”

