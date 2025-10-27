Lando Norris won zondag op overtuigende wijze de Grand Prix van Mexico-Stad. Met een voorsprong van ruim dertig seconden was de Brit een klasse apart op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Achter hem voltrok zich een vermakelijk racespektakel, waarin zijn concurrenten tot in de laatste ronde streden om de resterende punten. Het kampioenschap kent een nieuwe leider, maar de titelstrijd is spannender dan ooit. Dit schreef de internationale pers over de GP van Mexico-Stad!

“Norris domineert en neemt de leiding in het wereldkampioenschap”, kopt Bild. Het Duitse medium prijst de Brit voor het heroveren van de koppositie. “Hij domineerde de GP in Mexico naar believen”, aldus onze oosterburen. “Nadat hij de openingsfase ongeschonden had overleefd, verdween de McLaren-coureur aan de horizon en hoefde hij de race alleen nog maar foutloos uit te rijden. Zijn beloning was niet alleen de overwinning, maar ook de leiding in het wereldkampioenschap – zij het nipt. Hij staat nu slechts één punt voor Oscar Piastri.”

‘Demonische tempo’

Bij La Gazzetta dello Sport waren ze uiteraard te spreken over de vorm van Ferrari tijdens het Mexicaanse hoofdnummer. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwalificeerden zich verrassend genoeg als tweede en derde voor de Grand Prix. Leclerc wist zijn positie te behouden, waardoor de Scuderia de tweede plaats in het constructeurskampioenschap heroverde. De Italiaanse sportkrant zag hoe Leclerc het in de slotfase stevig aan de stok kreeg met Max Verstappen – een zinderend duel. “Meer kun je niet verwachten van de Monegask”, luidt het verslag. “Hij wist de comeback van Verstappen uitstekend te pareren met een SF-25 die eindelijk weer een beetje competitief leek.”

De Italianen spreken verder van het ‘demonische tempo’ van racewinnaar Lando Norris: “Hij heeft een duidelijk signaal afgegeven aan zijn titelrivalen. Piastri wist de schade enigszins te beperken – hij eindigde als vijfde. Gezien de verwachtingen is dat een positief resultaat, maar de leiding in het wereldkampioenschap moest hij uit handen geven. Met nog vier Grands Prix te gaan, ligt de titelstrijd volledig open.”

‘Keerpunt in de titelstrijd’

In Frankrijk kijken ze reikhalzend uit naar de ontknoping van de titelstrijd, die mogelijk pas tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi zal worden beslist. “Het is nog niet duidelijk wanneer het kampioenschap dit seizoen wordt beslist, maar gezien de huidige driestrijd lijkt de laatste Grand Prix de doorslag te gaan geven”, aldus L’Équipe. “En wanneer we later terugkijken op dit seizoen, is het goed mogelijk dat de GP van Mexico als een van de belangrijkste keerpunten wordt beschouwd.” Ondanks de ‘meesterlijke’ zege van Norris, is het Franse medium vooral te spreken over de ‘opmars’ van Verstappen. “Aan het einde van de race kon hij zelfs Leclerc bedreigen, die het grootste deel van de race in niemandsland had gereden.”

Gastland Mexico was tenslotte zeer tevreden over deze tiende editie van de GP van Mexico-Stad. “De viering van de tiende verjaardag van deze Grand Prix kon niet anders dan gepaard gaan met een historische prestatie en een resultaat dat het wereldkampioenschap voor coureurs kan gaan bepalen”, schreef het Mexicaanse El Universal. “Het circuit van Autódromo Hermanos Rodríguez kleurde papaja en barstte uit zijn voegen bij de zege van Lando Norris – zijn eerste op Mexicaanse bodem en zijn zesde van het seizoen. Charles Leclerc en Max Verstappen completeerden het podium. De Brit troefde teamgenoot Oscar Piastri af, die voor de zesde keer op rij naast het podium greep.”

