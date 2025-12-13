Max Verstappen nam afgelopen seizoen Red Bull Racing bij de hand, op en naast de baan. Hij stond op als leider van het team toen de renstal in zwaar weer verkeerde. ‘’Een natuurlijk proces’’, zegt Verstappen daarover in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

In de special van FORMULE 1 Magazine ‘Het Jaar van Max’ staat een uitgebreid interview met Max Verstappen over acht pagina’s. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Max Verstappen: “Het is altijd belangrijrijk te zeggen wat goed en slecht gaat, ongeacht hoe een weekend sportief verloopt. Dat doe ik nu meer dan vroeger, dat is logisch. Gaandeweg leer je meer mensen kennen, leer je het team beter kennen, weet je wie waarvoor verantwoordelijk is, bouw je meer ervaring op en snap je zelf ook veel beter wat de auto doet en wat er allemaal aangepast kan worden. Dat is eigenlijk een natuurlijk proces. En je moet er natuurlijk wel verstand van hebben.”

– Is het moeilijk voor je soms heel hard of heel direct te zijn en mensen een stapje extra te laten zetten?

“Zo zie ik het niet. Het is vooral een kwestie van duidelijk zijn naar elkaar. Benoemen wat goed was en wat niet, wat aangepast moet worden en wat niet. Ik zeg altijd: als het goed is, is het goed en dan moet dat ook gezegd worden. Maar als het slecht is moet dat ook gezegd worden. Dat geldt zeker ook voor mezelf. Als ik iets slecht doe, moet dat zeker ook gezegd worden.”

‘Mijn vader leest wel alles’

– Kun je goed tegen kritiek?

“Als het onderbouwd is, jazeker! Als iemand er gewoon wat uitflatst, ja, daar heb ik natuurlijk niets aan. Maar dat boeit me dan ook niet. Ik heb er niets aan. En veel dingen die geschreven worden, gaan langs me heen. Mijn vader leest wel alles. Dus als ik iets moet weten, vraag ik het aan hem of vertelt hij het me. Ik volg ook weinig van de Formule 1 in de media. Dat interesseert me niet.”

– Worden er veel mentale spelletjes gespeeld in de Formule 1? Of politiek bedreven?

“Heel veel politiek. Altijd. Maar ik heb dat niet nodig.”

– En verbale plaagstootjes. Je hebt wel eens gezegd, na de GP van Japan: ‘Als ik in een McLaren had gezeten, was ik nu al in Tokio geweest’.

“Haha, maar dat is gewoon een feit! Dat is niet om te prikken. Ook niet bewust onbewust. Het is gewoon een feit. En daar hoeft niemand het mee eens te zijn, maar zo denk ik erover. Dat is mijn mening. Sommigen zullen het niet fijn vinden om te horen, maar dat is ook niet mijn probleem uiteindelijk. Ik zeg het niet om iemand uit de tent te lokken of te provoceren, maar als mij iets wordt gevraagd, geef ik meestal gewoon antwoord. En ja, het is een feit.”

