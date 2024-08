Stoffel Vandoorne was de liefde voor racen en het vertrouwen in ‘bepaalde mensen’ kwijt, nadat McLaren hem in 2018 opzij had geschoven. Zijn leven is er desondanks niet minder spannend om geworden. “Je moet profiteren van de jaren dat het goed gaat, zoals nu.”

Is het frustrerend in zo’n weekend niet in die auto te zitten? Of heb je daar vrede mee?

“Ik zit nu in een fase van mijn carrière waar ik er misschien wat meer vrede mee heb. Dat is een andere situatie als je 18 of 19 bent, Formule 2 rijdt en die stap naar Formule 1 wilt maken. Dat is een heel ander gevoel. Ik heb een paar jaar Formule 1 gereden en heb nu enkele andere programma’s. Ik bedoel: ik ben een professionele coureur naast mijn werk in de Formule 1. Alles wat ik hier kan doen is eigenlijk een bonus voor mij, dus probeer ik gewoon het beste van de situatie te maken. Uiteindelijk kun je er toch niets veranderen.”

Formule 1 is voor jou een gepasseerd station?

“Dat denk ik wel. Kijk, als reservecoureur ben ik er nog wel altijd bij betrokken. Aan de andere kant ben ik ook wel realistisch dat er waarschijnlijk nooit meer een kans komt om hier op de grid te staan, of zo. En oké, als dat zo is, dan is dat zo. Komt er een kans, dan is dat mooi meegenomen. Ik concentreer me vooral op de series waarin ik wel race.”

Hoe kijk je terug op je racejaren in de Formule 1? Met zekere voldoening?

“Toch wel. Het is nog altijd vrij uniek om als Belg tot de Formule 1 te geraken. De twee jaren daarin zelf zijn niet goed gelopen. Op veel dingen had ik geen controle, de timing was jammer genoeg niet de juiste: het waren de twee slechtste jaren van McLaren. Maar als je kans hebt om in Formule 1 te kunnen rijden zeg je niet: misschien is de timing niet goed, ik doe het niet. Nee, dan ga je gewoon en moet je er het beste van proberen te maken. Eén ding had ik misschien anders moeten doen: er meer van genieten. Ik kon dat op het moment zelf niet. Soms wens ik dat ik dat op het moment zelf wel meer had gedaan.”

