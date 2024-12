FORMULE 1 Magazine legde in de paddock na de vierde wereldtitel van Max Verstappen drie prangende vragen voor aan een bont gezelschap van kenners, onder wie Stoffel Vandoorne. Het leidde tot bijzondere inzichten. Vandaag, in deel 3 van 4, de Belg die onder meer F1-reservecoureur is bij Aston Martin.

Is de titel van Max Verstappen ooit in gevaar geweest?

Vandoorne: “Het was voor mij meer de vraag wáár Max kampioen zou worden, niet óf het zou gebeuren. Verdiend is het sowieso, dat lijkt me voor iedereen toch wel duidelijk? Met als hoogtepunt die race in Brazilië. Daarin zette Max de puntjes op de i, toen heeft hij het kampioenschap naar mijn mening definitief naar zich toe getrokken. Het is heel bijzonder wat hij daar presteerde. Als collega-coureur weet ik weet hoe lastig het is in zulke moeilijke omstandigheden in de regen rond te rijden. Hoe hij dan weer boven komt drijven, dat is gewoon typisch Max Verstappen en het blijft erg knap.”

Alain Prost en Sebastian Vettel wonnen ook vier titels. Die laatste deed dat, net als Verstappen, in vier opeenvolgende jaren bij Red Bull. Wie is er beter?

Vandoorne: “Ik denk dat Max inmiddels wel een stap voor ligt op Vettel. Het is en blijft moeilijk vergelijken, maar dat is hoe ik het zie. Ieder jaar is natuurlijk anders, ieder kampioenschap ook. Maar als je ziet hoe Max dit seizoen die titel wint, net als in zijn eerste seizoen: erg bijzonder. En ook in vergelijking bijvoorbeeld met zijn tweede en derde kampioenschap… Die waren iets makkelijker en dit jaar was echt ongelooflijk goed.”

Is Lando Norris in 2025 weer Verstappens grootste uitdager?

Vandoorne: “Was Verstappen zo goed en schoot Norris tekort? Een beetje van beide, denk ik.

McLaren heeft over het algemeen de snelste auto gehad, maar heeft niet altijd het maximale eruit gehaald. Ook Lando zelf liet een paar keer punten liggen. Dat heeft Max niet gedaan. Hij is er altijd klaar voor, dat zal volgend seizoen niet anders zijn. daar hoeft niemand ook maar één moment aan te twijfelen. Het zal in 2025 alleen wel nog dichter bij elkaar zitten, want het is ook het laatste jaar met deze reglementen. Let dus op Ferrari en Mercedes, je ziet nu al hoe snel die geworden zijn. De titel winnen wordt voor wie dan ook in 2025 moeilijker dan dit jaar.”

