Voor Isack Hadjar moet zijn F1-carrière bij vlagen aanvoelen als een avontuur van Lightning McQueen uit de filmserie Cars, waar hij als kleuter fan van was. Ga maar na, van een verschrikkelijk debuut in Melbourne, waar hij er nog geen jaar geleden afgleed in de opwarmronde, tot promotie naar Red Bull als volgende uitdager van Max Verstappen.

In editie 02/26 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid verhaal met Isack Hadjar over zijn roots en wonderlijke weg naar de Formule 1. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Het kan snel gaan. Wie herinnert zich niet de tranen van Isack Hadjar na zijn onfortuinlijke crash in het formatierondje voor de GP van Australië, de troostende schouder van Antony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, in de paddock en de snoeiharde reactie van Helmut Marko even later. De Oostenrijker bestempelde de tranen van Hadjar als ‘een beetje gênant’.

Hadjar (21) later over dat moment: “Het was pijnlijk, dat was ik met hem eens. Achteraf zei hij tegen me dat het iedereen had kunnen overkomen. Hij was niet boos. Volgende keer beter, was zijn boodschap.”

‘Geen grap’

Net als bij Verstappen loopt Marko loopt als een rode draad door de carrière van Hadjar. Immers, het was Marko die in zijn rol als hoofd van het Red Bull-juniorprogramma de jonge Fransman met Algerijnse roots in 2021 een contract aanbood. Dat gebeurde op een voor Marko kenmerkende manier, herinnert Hadjar zich. Met weinig woorden dus. Meteen na zijn overwinning in een race in Monaco voor het Formula Regional European Championship kreeg zijn toenmalige manager een telefoontje dat Marko hem wilde ontmoeten. “Ik zei tegen mijn manager dat hij moest opkrassen, want ik dacht dat hij een grap maakte. Maar hij hield vol dat het echt zo was en toen besefte ik dat het geen grap was. Ik vroeg: wanneer? Nu!”

Het lukte niet om een taxi te krijgen, dus renden de twee in de stromende regen naar het hotel waar Marko verbleef. “We kwamen helemaal doorweekt aan. Helmut stond in de lobby te wachten. We gingen zitten en eigenlijk was het allemaal heel simpel. Hij keek me aan en zei: ‘Ik stuur je een contract toe. Dat is het’. Ik vond het toen een beetje raar, maar later begreep ik het. Zo werkt het.”

