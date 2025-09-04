Jacques Villeneuve heeft zich nog eens kritisch uitgesproken over de FIA naar aanleiding van de straf die Carlos Sainz afgelopen zondag ontving tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij noemt de beslissing van de FIA-stewards ‘belachelijk’: “Voor zoiets hoor je geen straf uit te delen.”

Kort na de herstart achter de safety car ontstond er tijdens de Dutch GP een incident tussen Racing Bulls-coureur Liam Lawson en Williams-rijder Carlos Sainz. De FIA oordeelde dat Sainz een tijdstraf van tien seconden verdiende voor het veroorzaken van het incident. De Spanjaard begreep er niks van en Villeneuve sluit zich hier dus bij aan.

“De straf was gênant voor de FIA,” vertelt de voormalig wereldkampioen in de Sky F1-Podcast. “Sainz reed netjes langs de buitenkant. Het is alsof ze met dobbelstenen gooien en zeggen: ‘Oké, wie geven we een straf? Er was contact, aan wie leggen we het op? Bij 1,2 en 3 is het deze coureur, bij 4,5 en 6 de ander.’ Het lijkt pure willekeur, het is belachelijk. Hoe beoordeel je zoiets als het veroorzaken van een botsing, slecht rijgedrag of gevaarlijk rijgedrag? Je zit aan de buitenkant, de coureur aan de binnenkant heeft een moment en glijdt duidelijk naar buiten. Wat kun je anders doen? Het is echt belachelijk!”

