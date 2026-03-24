Aston Martin heeft bevestigd dat derde coureur Jak Crawford in actie komt tijdens de eerste vrije training voor de GP van Japan. De Amerikaan neemt in Suzuka het stuur over van Fernando Alonso in de AMR26. Voor Crawford wordt het zijn derde optreden voor het team, nadat hij vorig seizoen al in actie kwam in Mexico en Abu Dhabi. De vraag is of het kwakkelende Aston Martin, dat in Japan een halve thuisrace rijdt, een goede indruk kan maken.

“Ik ben ontzettend enthousiast om achter het stuur te kruipen en voor het team te rijden in Suzuka”, reageerde Crawford. “Het is zo’n historisch, maar ook veeleisend circuit. Ik kan niet wachten om wat ik in de simulator heb geleerd toe te passen op de echte baan. Ik ben het team opnieuw erg dankbaar voor deze kans. Net als bij mijn vorige vrije trainingen kijk ik ernaar uit om er het maximale uit te halen en zoveel mogelijk te leren.”

Klaarstomen voor F1?

Aston Martin ziet de sessie als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma voor jonge coureurs. Chief Trackside Officer Mike Krack lichtte toe: “Het is geweldig dat we Jak opnieuw een kans kunnen geven in de eerste vrije training, als onderdeel van onze voortdurende inzet om jong talent te ontwikkelen. Hij heeft hard gewerkt, vooral in de simulator in Silverstone, en deze sessie stelt hem in staat om waardevolle ervaring op te doen. Het is een belangrijke kans voor hem om zich verder te ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het team door nuttige data en feedback te verzamelen.”

De twintigjarige Crawford eindigde vorig seizoen als tweede in de Formule 2 en geldt als een van de grootste talenten binnen het opleidingsprogramma van het team. Mogelijk wordt hij via deze vrije trainingen klaargestoomd voor een vast stoeltje in de koningsklasse. Het contract van Fernando Alonso loopt na 2026 af en vooralsnog heeft de Spaanse routinier weinig reden om de samenwerking te verlengen. Vorig jaar gaf hij al aan dat hij een nieuw contract laat afhangen van de competitiviteit in het nieuwe F1-tijdperk. Na twee uitvalbeurten in Melbourne en Shanghai is Aston Martin voorlopig echter nog ver verwijderd van de gewenste titelstrijd.

