Met het opnieuw aanstellen van Alex Albon heeft Williams nog één stoeltje te vergeven voor 2025. Logan Sargeant is volgens teambaas James Vowles uiteraard een optie, hoewel die zich met zijn huidige prestaties niet echt kandidaat stelt. Volgens Vowles is er één coureur die hij boven alle andere gegadigden zou verkiezen – Williams’ eerste keuze is Ferrari’s Carlos Sainz.

James Vowles werd tijdens het raceweekend in Canada gevraagd naar de toekomstige line-up in Grove. De transfermarkt draait immers overuren. Terwijl de grid van 2025 langzaam vorm krijgt, heeft Williams nog één van de acht lege stoeltjes te vergeven. Alex Albon tekende onlangs een nieuw contract met de Britse renstal, maar wie zijn toekomstige teammaat wordt, is nog onduidelijk. Voor Vowles is er wel een grote favoriet.

“Sainz is de eerste keuze”, onthulde de Williams-teambaas. “Hij is een racewinnaar die meerdere keren [coureurs als] Max Verstappen heeft verslagen. Hij is slim, tactisch en ongelofelijk snel.” Vowles denkt dat zijn ploeg een steeds aantrekkelijkere bestemming wordt voor topcoureurs. “Dit is niet het oude Williams”, legde hij uit. “Het feit dat Sainz überhaupt op ons lijstje staat, bewijst wat we in huis hebben. We willen de beste line-up hebben – er worden immers honderden miljoenen geïnvesteerd om dit team weer een succes te maken.”

Carlos Sainz, die volgens de laatste geruchten de keuze moet maken tussen Audi en Williams, doet nog altijd geheimzinnig over zijn nieuwe contract. Toen hij in Canada werd geconfronteerd met de laatste roddels vanuit de paddock, lachte hij alle speculatie onmiddellijk weg. “Ik heb genoeg goed opties”, zei hij. “Ik zie wel waar het schip strand.”

