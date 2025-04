De Formule 1 is razend populair en veel landen staan te springen om een eigen Grand Prix te organiseren. Nadat eerder Zuid-Afrika, Rwanda en Zuid-Korea al interesse lieten zien, is het nu de beurt aan Thailand. Alexander Albon, die zelf de Thaise nationaliteit heeft, ontmoette alvast de Thaise minister-president.

Met vierentwintig Grands Prix is de huidige Formule 1-kalender de volste ooit, maar dat weerhoudt Formule 1-CEO Stefano Domenicali er niet van om de koningsklasse naar nieuwe markten te willen brengen. De Italiaan vloog na de GP Australië naar Bangkok om de mogelijkheid van een Thaise GP te bespreken.

LEES OOK: Thaise GP? Domenicali overweegt ‘indrukwekkende’ straatrace in Bangkok

Albon bezoekt MP Thailand

Voorafgaand aan het Japanse Grand Prix-weekend was de beurt aan coureur Alexander Albon om in de voetsporen van Domenicali te treden. De Williams-coureur heeft zowel de Britse als Thaise nationaliteit, en werd door de minister-president van Thailand Paetongtarn Shinawatra uitgenodigd om naar haar kantoor te komen. De premier loofde de prestaties van de Brits-Thaise coureur tijdens het gesprek, en herhaalde Thailands ambitie om een Formule 1-race te organiseren.

LEES OOK: Albon over samenwerking met Sainz: ‘Doet me denken aan mijn Red Bull-dagen’

“Het is een geweldig vooruitzicht, niet alleen voor mij, maar voor de hele Formule 1”, vertelde Albon eerder al over een mogelijke Thaise GP. “Thailand is een geweldig land en ik weet zeker dat mensen die er geweest zijn dat zullen beamen. Ik zou het geweldig vinden om hopelijk op een dag mijn collega’s de cultuur van Thailand te laten zien. Het zal een interessante race worden met de hitte – misschien zelfs een soort Singapore 2.0. Ik doe ik er in ieder geval alvast alles aan om het voor elkaar te krijgen.”

Een concreet plan om een GP Thailand te organiseren, is er nog niet. Ook andere landen, zoals Zuid-Afrika en Zuid-Korea, staan nog altijd te springen om de Formule 1 naar hun land te halen.

(Foto: Alex Albon)

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.