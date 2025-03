Mogelijke problemen voor het team van Williams. Een FIA-afgevaardigde meldt dat de Britse renstal de camerabeelden van de voor- en achtervleugel niet tijdig heeft gedeeld. Na de eerste vrije training voor de GP van China lijkt het team de beelden te hebben achtergehouden. Het voorval wordt nu behandeld door de FIA-stewards. Te midden van alle ophef over flexibele onderdelen is het opvallend dat Williams hier nu mee in de problemen komt.

Een moderne Formule 1-auto heeft talloze camera’s aan boord, ook om de voor- en achtervleugels vast te leggen. Nadat er afgelopen jaar veel te doen was over beweegbare onderdelen, werd er tijdens het raceweekend in Shanghai extra streng gecontroleerd op dergelijke functies. Williams heeft de camerabeelden na de eerste vrije training echter niet op tijd met de FIA gedeeld. De kwestie ligt nu bij de stewards, die moeten bepalen of er een straf volgt voor het team.

Wordt Williams gediskwalificeerd?

“Williams is er niet in geslaagd om de videobestanden die zijn opgenomen door de voorwaartse en achterwaartse camera’s binnen één uur na afloop van de eerste vrije trainingssessie te verstrekken”, aldus het FIA-rapport. “De beelden die door deze camera’s zijn gemaakt, worden gebruikt om verschillende technische richtlijnen te controleren. Omdat dit in strijd is met het reglement, ligt de zaak nu bij de stewards.”

Bij een technische overtreding, zoals die van George Russell vorig jaar bij de GP van België, is diskwalificatie waarschijnlijk. Wanneer teams worden betrapt op het overtreden van de technische regels, of dit nu opzettelijk is of niet, zijn de stewards genoodzaakt om drastische maatregelen te treffen. Na de controverse die ontstond over de vermeende flexi-wings van McLaren in 2024, wil de FIA dergelijke overtredingen bovendien harder aanpakken.

