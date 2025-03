Charles Leclerc moest zich melden bij de FIA-stewards na afloop van de sprintkwalificatie voor de GP van China. De Monegask zou de instructies van de racedirecteur niet hebben opgevolgd. Mogelijk volgt er nog een straf voor de 27-jarige Ferrari-coureur, die zich vrijdag als vierde kwalificeerde. Teamgenoot Lewis Hamilton vierde ondertussen zijn eerste ‘overwinninkje’ van het jaar: hij veroverde de sprintpole in Shanghai.

In aanloop naar deze eerste krachtmeting op het Shanghai International Circuit voorspelden experts dat McLaren het weekend zou domineren. In de eerste vrije training eindigde Lando Norris een halve seconde boven Charles Leclerc, maar in de laatste kwalificatiesessie verloren de Britten ineens veel tijd. Waar Norris ‘slechts’ de vijfde tijd klokte, mag Leclerc tijdens de eerste sprintrace van het jaar vanaf P4 vertrekken.

Nieuwe startopstelling?

Tenminste, als de Monegask geen straf krijgt. Kort nadat de geblokte vlag viel, maakte de FIA bekend dat Charles Leclerc zich moest melden bij de stewards. Mogelijk had hij te langzaam gereden op een moment dat dit niet is toegestaan. “Een auto mag nooit onnodig langzaam rijden als dit potentieel gevaarlijk kan zijn voor andere bestuurders,” luidt het reglement. Aston Martin-coureur Lance Stroll werd eveneens naar de stewards geroepen voor een vergelijkbaar vergrijp. Daarnaast zouden beiden de instructies van de wedstrijdleider niet hebben opgevolgd door te hard te rijden tussen de safety car-lijnen in de pitstraat. Een eventuele straf kan invloed hebben op de startopstelling voor zaterdag.

LEES OOK: Lewis Hamilton na verrassende sprintpole: ‘Dat had ik nooit verwacht’

Charles Leclerc was al niet tevreden over zijn kwalificatie, gezien het feit dat hij twee tienden achter teamgenoot Lewis Hamilton eindigde. “Ik had het vanaf het begin moeilijk en voelde dat ik achterliep op Hamilton,” reageerde hij na afloop. “Met name in de eerste drie bochten was ik niet snel. Het is jammer om op de tweede rij te starten, maar Hamilton staat in ieder geval op pole en dat is positief voor het team. Laten we hopen dat we morgen een goede sprintrace hebben.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.